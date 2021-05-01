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В Приднестровье планируют усилить контроль над добычей полезных ископаемых

В Приднестровье планируют усилить контроль над добычей полезных ископаемых

На личном контроле Главы государства и Председателя Правительства находится вопрос усиления надзора над добычей полезных ископаемых. Не так давно выявлены факты незаконного вывоза с территории республики полезных ископаемых и уклонения от уплаты налогов. В этой связи профильным ведомствам еще в марте в ходе заседания коллегии Минсельхоза дан ряд соответствующих поручений.

В ходе онлайн-совещания Александра Мартынова проинформировали о выработанных предложениях как представители налоговой службы, таможни, так и силовых структур, передает пресс-служба Правительства.

В ближайшее время будет налажено сотрудничество между организациями, которое позволит сопоставлять данные о добытых и экспортируемых ресурсах.

Силовые ведомства представили свои рекомендации по оперативным действиям при пересечении государственной границы, контролю над вывозом ПГС и документацией.

Кроме того, на двух основных таможенных постах планируется установка стационарных весов.

Среди предложений – ужесточение санкций природоохранного законодательства и увеличение административных штрафов.

«Полезные ископаемые – достояние государства и народа. Эпизоды, которые были выявлены недавно, абсолютно неприемлемы, ситуации при которых государство обманывают. При этом мы теряем достаточно большие суммы налогов, теряем качество наших дорог, а в конечном счете в выигрыше немногие. Все это требует выработки дополнительных механизмов контроля. Если хоть какое-то требование государства со стороны разработчиков карьера не выполняется, то лицензия отзывается, а карьер изымается», - обозначил свою позицию по данному вопросу Премьер.

При этом Председатель Правительства обратил внимание на тот факт, что государственное предприятие «Тирнистром» в состоянии обеспечить разработку карьеров своими силами и аккумулировать доходы в казне.

По итогу обсуждения принято решение о создании межведомственной рабочей группы, которая должна в месячный срок выработать эффективный комплекс мер, направленных на повышение контроля над разработкой и добычей полезных ископаемых и усиления ответственности за нарушения требований законодательства.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 08:44
  • DTV
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