На личном контроле Главы государства и Председателя Правительства находится вопрос усиления надзора над добычей полезных ископаемых. Не так давно выявлены факты незаконного вывоза с территории республики полезных ископаемых и уклонения от уплаты налогов. В этой связи профильным ведомствам еще в марте в ходе заседания коллегии Минсельхоза дан ряд соответствующих поручений.
В ходе онлайн-совещания Александра Мартынова проинформировали о выработанных предложениях как представители налоговой службы, таможни, так и силовых структур, передает пресс-служба Правительства.
В ближайшее время будет налажено сотрудничество между организациями, которое позволит сопоставлять данные о добытых и экспортируемых ресурсах.
Силовые ведомства представили свои рекомендации по оперативным действиям при пересечении государственной границы, контролю над вывозом ПГС и документацией.
Кроме того, на двух основных таможенных постах планируется установка стационарных весов.
Среди предложений – ужесточение санкций природоохранного законодательства и увеличение административных штрафов.
«Полезные ископаемые – достояние государства и народа. Эпизоды, которые были выявлены недавно, абсолютно неприемлемы, ситуации при которых государство обманывают. При этом мы теряем достаточно большие суммы налогов, теряем качество наших дорог, а в конечном счете в выигрыше немногие. Все это требует выработки дополнительных механизмов контроля. Если хоть какое-то требование государства со стороны разработчиков карьера не выполняется, то лицензия отзывается, а карьер изымается», - обозначил свою позицию по данному вопросу Премьер.
При этом Председатель Правительства обратил внимание на тот факт, что государственное предприятие «Тирнистром» в состоянии обеспечить разработку карьеров своими силами и аккумулировать доходы в казне.
По итогу обсуждения принято решение о создании межведомственной рабочей группы, которая должна в месячный срок выработать эффективный комплекс мер, направленных на повышение контроля над разработкой и добычей полезных ископаемых и усиления ответственности за нарушения требований законодательства. gov-pmr.org