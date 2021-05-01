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Додон: Вопрос Приднестровья нужно решать путем переговоров и референдума

Додон: Вопрос Приднестровья нужно решать путем переговоров и референдума

Экс-президент Молдовы Игорь Додон считает, что проблему Приднестровья нужно решать за столом переговоров, а затем - провести референдум.
Об этом он заявил в пятницу в своей еженедельной передаче "Президент Игорь Додон отвечает", которую он проводит в социальных сетях, передает infotag.md

Он подверг критике заявления посла США Дерека Хогана, который в ходе выступления в госуниверситете заявил на этой неделе, что "Кишинев должен контролировать приднестровский регион".

"Это бред. Кишинев должен работать вместе с Приднестровьем в единой стране. Заявлять такое - это все равно, что заявлять, что "Кишинев должен контролировать Гагаузию". У них своя автономия в составе Молдовы", - напомнил экс-президент.

Он назвал заявления посла США "воинственными".

"Хоган знает мою позицию, мы неоднократно говорили об этом. Не знаю, почему он изменил свою позицию и делает столь жесткие заявления. Это не приведет к решению проблемы. Нам нужно договариваться с Тирасполем, убеждать, что им будет лучше в составе единой страны, жителям Приднестровья будет лучше", - сказал Додон.

По его мнению, нужно вести диалог с Приднестровьем, чтобы определить особый статус региона в составе РМ.

"Без диалога ничего не получится. Диктовать сверху - это уже проехали. Санкции блокировка Приднестровья - все это не пройдет. Нужно садиться и договариваться. Нынешнее руководство Молдовы не хочет этого, оно хочет как Хоган велит - взять Приднестровье под контроль Это не выход, это путь на эскалацию На Украине так попытались и к чему пришли?! К войне. Вы этого хотите?!", - отметил Додон.

Он подчеркнул, что "следует обязательно вернуться к диалогу и искать решение".

"Найдем решение - вынесем вопрос на референдум. На правом берегу Днестра и на левом берегу. Чтобы объединить страну", - подытожил Додон.

На сайте Партии социалистов, председателем которой является Игорь Додон, семь лет назад опубликован проект закона о приднестровском урегулировании путем федерализации. Большинство политических сил Молдовы не согласны с этим законопроектом, а Приднестровье отказывается его обсуждать.
infotag.md
  • Сегодня, 08:53
  • DTV
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