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Российское консульство в Тирасполе в ближайшее время вернётся к докарантинному режиму работы

Российское консульство в Тирасполе в ближайшее время вернётся к докарантинному режиму работы

С начала этой недели приднестровская делегация во главе со спикером парламента Александром Коршуновым находится в Москве. Прошел ряд встреч с российскими коллегами в Госдуме и Россотрудничестве. На всех площадках поднималась тема возобновления работы пункта выездного консульского обслуживания Посольства России в Тирасполе, сообщает парламентская пресс-служба. В комментарии Первому Приднестровскому телеканалу председатель Верховного Совета отметил, что консульский пункт в ближайшее время вернется к докарантинному режиму работы. В данный момент принимаются заявления на замену загранпаспортов исключительно детям до 14 лет и предоставляются консульские услуги.

«Этот вопрос мы поднимали практически на всех площадках, начиная от руководства Госдумы РФ и заканчивая руководством Россотрудничества, которое взаимодействует с Министерством иностранных дел России. Мы получили заверение со стороны наших коллег, что в ближайшее время этот процесс активизируется в части возможности открытия нашего консульского пункта. И я думаю, в ближайшие две-три недели консульский пункт перейдет на стопроцентный формат работы», – выразил надежду Александр Коршунов.

Спикер парламента добавил, что поднимался вопрос повышения квалификации приднестровских учителей, и Россотрудничество в этом плане окажет поддержку. На площадке «Русского мира» прошла встреча с соотечественниками, проживающими в России, в том числе со студентами. Александр Коршунов рассказал молодежи об изменениях в приднестровском законодательстве, направленных на развитие экономики, социальной политики, увеличение рабочих мест и поддержку молодежи, в том числе в приобретении собственного жилья.

«Мы узнали, что многие приднестровцы из студенческой диаспоры хотят вернуться в Приднестровье. Это нас очень порадовало. Родилось интересное решение, что необходимо сформировать банк данных приднестровцев в Российской Федерации. Начнем мы с банка данных по студенческой диаспоре. Конечно, было бы хорошо знать, где наши приднестровцы живут, работают, и с ними взаимодействовать по разным направлениям», – отметил председатель Верховного Совета.

Говоря о межрегиональном сотрудничестве, Александр Коршунов подчеркнул необходимость взаимодействия в области экономики, социальной политики, культуры, искусства и спорта.

«Надо развивать сотрудничество на межрегиональном уровне для того, чтобы наши муниципальные образования, я имею в виду городские и районные Советы, госадминистрации, могли взаимодействовать на своих уровнях и участвовать в тех программах, которые реализуют муниципалитеты Российской Федерации», – подчеркнул Александр Коршунов.

В качестве подарка Россия направляет Приднестровью более тысячи книг: это учебники для начальной школы и художественная литература для библиотек.

vspmr.org
  • Сегодня, 07:34
  • DTV
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