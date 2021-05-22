Министерство сельского хозяйства Китая 19 мая распространило заявление о том, что на юг-западе страны зафиксированы новые очаги птичьего гриппа H5N8 среди диких птиц.
Вспышка заболевания обнаружена в двух областях городского уезда Нагчу на севере Тибетского автономного района страны.
Для борьбы с заболеванием местные власти уже уничтожили 268 инфицированных птиц. Помимо этого, в регионе были приняты необходимые профилактические меры, передает eadaily.com.
Напомним, птичий грипп или грипп H5N8 вызывает поражение органов дыхания и пищеварения, что приводит к смерти птиц. Хотя большая часть штаммов вируса считается не опасной для людей, некоторые эпидемиологи уже забили тревогу.
Как сообщил в своем Telegram-канале известный блогер и китаевед Николай Вавилов, среди них оказались глава Центра по предупреждению заболеваний Китая Гао Фу и эпидемиолог из Шаньдуна Ши Вэйфэн.
Эти два китайских эксперта 20 мая опубликовали доклад в Science, в котором утверждается, что состав и история штамма обнаруженного вируса птичьего гриппа H5N8 угрожают возможностью еще одной пандемии, так как он опасен для человека.
При этом известно, что Гао Фу является известным скептиком и ранее делал заявления о ненадежности китайских вакцин. Однако, к его мнению прислушиваются китайские власти — центр, которым руководит Гао непосредственно поставлял информацию о распространении ковид на ранних стадиях Госсовету КНР.
Гао Фу также являлся единственным китайским участником «События 201» Университета Хопкинса в октябре 2019 года по моделированию всемирной эпидемии за несколько месяцев до ее начала.
Опрошенные нашим изданием эксперты полагают, что если власти Китая прислушаются к мнению Гао, Поднебесную может ждет очередной жесткий тотальный карантин, в зоне которого окажутся десятки миллионов человек.
Ранее EADaily сообщало, что Соединенные Штаты призвали провести с участием Китая «прозрачное расследование» причин, которые привели к распространению нового коронавируса по всему миру.