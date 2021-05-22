Информационный социальный ролик аниме о позитивных изменениях в жизни людей, живущих с ВИЧ в приднестровском регионе, подготовлен в рамках проекта «Укрепление правового и адвокационного потенциала сообщества людей, живущих с ВИЧ».
«В течение прошлых десяти лет далеко не один из наших клиентов жаловались на то, что их родственникам отказывали в возможности быть донором крови из-за ВИЧ-позитивного статуса члена семьи. И ведь это не имело какого-либо разумного медицинского или законного обоснования, - рассказала директор «Альянса общественного здоровья» Жанна Вильховая. - В настоящее время всё изменилось. Новый нормативный акт прямо говорит о том, что «наличие родственных отношений с человеком, являющимся носителем ВИЧ-инфекции или больным СПИДом, не является противопоказанием к донорству крови и её компонентов».
«Мы благодарны всем медицинским работникам и активистам сообщества, причастным к работе над улучшением нашей нормативной базы».
Проект реализуется общественными организациями с двух берегов Днестра - НП «Альянс общественного здоровья» в партнерстве с Общественной ассоциацией «IDOM» с правого берега, в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.