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Информационный социальный ролик-аниме о позитивных изменениях в жизни людей, живущих с ВИЧ в Приднестровье

Информационный социальный ролик-аниме о позитивных изменениях в жизни людей, живущих с ВИЧ в Приднестровье

Информационный социальный ролик аниме о позитивных изменениях в жизни людей, живущих с ВИЧ в приднестровском регионе, подготовлен в рамках проекта «Укрепление правового и адвокационного потенциала сообщества людей, живущих с ВИЧ».

«В течение прошлых десяти лет далеко не один из наших клиентов жаловались на то, что их родственникам отказывали в возможности быть донором крови из-за ВИЧ-позитивного статуса члена семьи. И ведь это не имело какого-либо разумного медицинского или законного обоснования, - рассказала директор «Альянса общественного здоровья» Жанна Вильховая.
- В настоящее время всё изменилось. Новый нормативный акт прямо говорит о том, что «наличие родственных отношений с человеком, являющимся носителем ВИЧ-инфекции или больным СПИДом, не является противопоказанием к донорству крови и её компонентов».

«Мы благодарны всем медицинским работникам и активистам сообщества, причастным к работе над улучшением нашей нормативной базы».

Проект реализуется общественными организациями с двух берегов Днестра - НП «Альянс общественного здоровья» в партнерстве с Общественной ассоциацией «IDOM» с правого берега, в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.

  • 22-05-2021, 09:40
  • DTV
  • Просмотров: 10
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