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Школьники из России триумфально победили на Азиатской олимпиаде по физике

Школьники из России триумфально победили на Азиатской олимпиаде по физике

Золотую медаль завоевал каждый из восьми участников.

Школьники из России заняли первое место и поставили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике.

Впервые в истории олимпиады они завоевали все 8 золотых медалей, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

«Ребята показали выдающийся результат, установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Соревнования 21-й по счету Азиатской олимпиады проходили в Тайване с 17 мая в дистанционном формате с участием более чем 180 школьников из 23 стран. Олимпиада включала два соревновательных тура.

mail.ru
  • Вчера, 20:26
  • DTV
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