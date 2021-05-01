- Примерно после 14:00 мск в пресс-службе аэропорта Минска заявили об экстренной посадке самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины - Вильнюс.
- По данным FlightRadar, он пролетел почти над всей территорией западной части Белоруссии и недалеко от границы с Литвой повернул в сторону Минска.
- Согласно информации пресс-службы аэропорта, пилоты сообщили о минировании и самолет успешно приземлился. Информация о минировании не подтвердилась. СК Белоруссии возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности..
- В свою очередь оператор международных аэропортов Литвы сообщил, что самолет совершил экстренную посадку из-за конфликта между пассажиром и одним из членов экипажа. Причину конфликта там не уточнили.
- Позднее Ryanair заявила, что получила указание посадить лайнер в Минске от белорусских диспетчеров. Авиакомпания известила все профильные национальные европейские службы безопасности об инциденте.
- По данным Минобороны Белоруссии, для сопровождения самолета подняли в воздух дежурный экипаж истребителя МиГ-29.
- Как пишет агентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого", близкий к администрации белорусского президента, Александр Лукашенко лично дал команду принять в Минске самолет.
- Как уточнили в аэропорту Минска, на борту находились 123 пассажира. В свою очередь в Литве заявили, что этим рейсом следовали около 170 пассажиров из 12 стран, включая более 90 литовских граждан.
- В МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Белоруссии в Литве. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что самолет принудили к посадке в Минске.
- Только приблизительно в 20:50 мск в аэропорту Минска сообщили, что самолет вылетел в Вильнюс.
В чем обвиняют Протасевича
- В Верховном суде Белоруссии 20 октября 2020 года сообщили, что Telegram-канал NEXTA и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами, а в отношении его основателей Степана Путило и Романа Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни.
- В феврале 2021 года Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича.
- КГБ Белоруссии также внес их в список физических лиц, причастных к терроризму.
- В соответствии со статьей 293 УК Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.
Международная реакция на инцидент
- В Берлине заявили, что ЕС будет вынужден ввести санкции против Лукашенко.
- МИД Греции назвал посадку самолета Ryanair в Минске "актом государственного авиапиратства".
- МИД Великобритании предупредил о "серьезных последствиях" в связи с действиями властей Белоруссии в отношении Протасевича.
- МИД Австрии призвал к расследованию инцидента с посадкой самолета. В ведомстве также потребовали немедленного освобождения Романа Протасевича.