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Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске.

На борту находился бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали.

Что известно о произошедшем - в материале ТАСС.

- Примерно после 14:00 мск в пресс-службе аэропорта Минска заявили об экстренной посадке самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины - Вильнюс.

- По данным FlightRadar, он пролетел почти над всей территорией западной части Белоруссии и недалеко от границы с Литвой повернул в сторону Минска.

- Согласно информации пресс-службы аэропорта, пилоты сообщили о минировании и самолет успешно приземлился. Информация о минировании не подтвердилась. СК Белоруссии возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности..

- В свою очередь оператор международных аэропортов Литвы сообщил, что самолет совершил экстренную посадку из-за конфликта между пассажиром и одним из членов экипажа. Причину конфликта там не уточнили.

- Позднее Ryanair заявила, что получила указание посадить лайнер в Минске от белорусских диспетчеров. Авиакомпания известила все профильные национальные европейские службы безопасности об инциденте.

- По данным Минобороны Белоруссии, для сопровождения самолета подняли в воздух дежурный экипаж истребителя МиГ-29.

- Как пишет агентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого", близкий к администрации белорусского президента, Александр Лукашенко лично дал команду принять в Минске самолет.

- Как уточнили в аэропорту Минска, на борту находились 123 пассажира. В свою очередь в Литве заявили, что этим рейсом следовали около 170 пассажиров из 12 стран, включая более 90 литовских граждан.

- В МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Белоруссии в Литве. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что самолет принудили к посадке в Минске.

- Только приблизительно в 20:50 мск в аэропорту Минска сообщили, что самолет вылетел в Вильнюс.

В чем обвиняют Протасевича

- В Верховном суде Белоруссии 20 октября 2020 года сообщили, что Telegram-канал NEXTA и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами, а в отношении его основателей Степана Путило и Романа Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни.

- В феврале 2021 года Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича.

- КГБ Белоруссии также внес их в список физических лиц, причастных к терроризму.

- В соответствии со статьей 293 УК Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.

Международная реакция на инцидент

- В Берлине заявили, что ЕС будет вынужден ввести санкции против Лукашенко.

- МИД Греции назвал посадку самолета Ryanair в Минске "актом государственного авиапиратства".

- МИД Великобритании предупредил о "серьезных последствиях" в связи с действиями властей Белоруссии в отношении Протасевича.

- МИД Австрии призвал к расследованию инцидента с посадкой самолета. В ведомстве также потребовали немедленного освобождения Романа Протасевича.

- Латвия выразила Белоруссии протест.
tass.ru
  • Вчера, 20:31
  • DTV
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