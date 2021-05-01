Число погибших в результате крушения кабины фуникулера на канатной дороге в Италии возросло до девяти человек. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Дети доставлены в госпиталь Турина, передает 5-tv.ru
Трагедия произошла на севере Италии во время подъема вагона канатки за 100 метров до вершины горы Монтероне, которая высотой около 1500 метров. В кабине находилось 11 человек. На сайте канатной дороги сообщается, что работа фуникулера была возобновлена после локдауна месяц назад. Конкретно эта дорога была запущена сегодня.
Предварительной причиной произошедшего мог стать оборвавшийся трос. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.