Молдавский бренд мороженого «Sandra» впервые вышел на рынок франчайзинга. Первым покупателем франшизы стала компания из Ирака, которая наладила производство основной линейки «Sandra».
Этот франчайзинговый проект появился не случайно. Яловенский завод «Sandriliona» наладил экспорт в Ирак еще в 2005 году, охватив также Гану, Сенегал, Нигерию, и Кот-д`Ивуар, где продукция «Sandra» уже довольно известна. Позже к ним прибавились Мали, Бенин и ОАЭ (Дубаи) для поставок премиальный серии «Prestige». Мощность молдавского предприятия - 10 тыс. тонн мороженого в год, но оно загружено на две трети, вырабатывая до 7 тыс. тонн. Из общего объема 55% продукции уходит на экспорт. Поставки в страны Ближнего Востока и Западной Африки позволяют заводу работать круглый год и не привязываться к короткому сезону внутреннего потребления, передает point.md ссылаясь на logos.press.md
В последнее время Ирак стал менять принципы торговой политики с целью защиты внутреннего рынка. Так, начиная с прошлого года местные власти запретили ввоз любых товаров, которые в той или иной мере, производятся на их территории. Чтобы не терять солидный рынок сбыта, молдавский производитель предложил франчайзинговые права на свой продукт одной из компаний города Эрбиль (столица Иракского Курдистана). Новый проект был запущен на базе существующего завода. Тем не менее, он потребовал солидных вложений, превысивших $20 млн. В 2020 году завод начал капитальный ремонт, а в нынешнем году он прошел сертификацию по международным стандартам ISO.
Молдавский производитель отметил, что он не ограничится развитием франшизы «Sandra» лишь на Ближнем Востоке, но также планирует расширить этот формат в Африке.
Иракский проект был запущен при участии молдавской группы специалистов, в частности, команды менеджеров «Sandriliona». Мощность нового завода - 12 тонн мороженого в сутки. Согласно планам компании, через год его объемы вырастут до 100 тонн в сутки, а через два года - до 200 тонн в сутки. Даже сейчас предприятие работает бесперебойно, и на 20% опережает объемы производства яловенской «Sandriliona».
Сегодня на фабрике работают 80 человек, большинство из которых — местные жители. Согласно законодательству Ирака, если инвестиции компании существенны, а персонал на 70% состоит из иракцев, то государство гарантирует налоговые послабления в течение 10 лет. Такова новая политика протекционизма Ирака: он резко ограничивает импорт, взамен поощряет иностранный инвестиционный капитал.
Новый завод не ограничится поставками на внутренний рынок, хотя он имеет солидный потенциал: население Ирака составляет 40 млн человек, две трети из которых — молодежь. Ассортимент практически не отличается от молдавского, варьируя в тех же пределах.
Продажи в Ираке давно отлажены: мороженое «Sandra» продается в HoReCa, а также точках уличной торговли. За все годы экспорта компания «Sandriliona» предложила своим иракским дистрибьюторам свыше 10 тыс. фирменных холодильников. Стоимость одного мороженого варьирует в пределах 30 центов. Самый ходовой товар на иракском рынке — это рожки и шоколадное мороженое.
В Молдове производитель по-прежнему удерживает топовые позиции и входит в тройку основных игроков. Внутренний рынок мороженого за последние три года сократился на 20% и сейчас составляет 8 тыс. тонн в год. При этом солидная его часть поглощена беспошлинным импортом (из Украины, Турции стран ЕС).
В условиях жесткой конкуренции часть молдавских заводов сделали ставку на экспорт. Но он не касался Евросоюза из-за запрета ввоза продуктов животного происхождения, а также транзита продукции через территорию этих стран. «Sandriliona», как крупнейший экспортер, еще несколько лет назад поднимала тему послабления условий транспортировки. К проблеме подключились бизнес-сообщества - Ассоциация иностранных инвесторов FIA, AmCham Moldova, CCI France Moldova, Ассоциация производителей молока и молочных продуктов, инициировав переговоры на межправительственном уровне.
Как отметили для «ЛП» в руководстве «Sandriliona», летом 2019 года на яловенском предприятии побывала делегация европейских экспертов, которая провела производственный аудит. Специалистов удовлетворил тот факт, что завод полностью соответствует требованием НАССР. Но для ускорения процедуры они порекомендовали полностью перейти на европейское сырье, в результате чего пропуск в Европу будет возможен. Правда, предупредили, что процесс это долгий, и одним днем не решится.
Осенью 2019 года завод «Sandriliona» сменил всех поставщиков сырья. Молочные продукты и 99%-ный молочный жир, яичный желток, какао-продукты, фруктовое пюре и прочие ингредиенты стали поставляться из стран ЕС, причем от ТОП-поставщиков западноевропейского рынка. Это повысило стоимость конечной продукции, в среднем, на 15%, увеличив риски на внутреннем рынке, т. к. в Молдове завод продает ту же продукцию, что и на экспорт.
В апреле с. г. Еврокомиссия разрешила транзит мороженого, произведенного в Молдове, через территорию ЕС к странам Африки и Ближнего Востока. Речь идет о продукции, изготовленной исключительно из животного сырья европейского происхождения. Данное решение вступило в силу 10 мая.
Оно дает преимущества, прежде всего, яловенскому оператору, т. к. предприятие уже было технически подготовлено. Ему также удалось расширить географию экспорта за счет выхода на рынок Саудовской Аравии. А это серьезный потребитель, импортирующий свыше 3 млн тонн молока и молочных продуктов год.
В «Sandriliona» отметили, что компания, в первую очередь, делает ставку и на внутренний рынок, и специфика его такова, что он требует новинок, причем постоянно и во всех десертных сегментах. Пандемия затормозила данный процесс: из-за введения карантинных мер местные переработчики ощутили падение продаж и начали оптимизировать затраты. «Sandriliona» не исключение. Завод выпускает более 180 видов мороженого, сорбетов и муссов, но с прошлого года приступил к корректировке айс-меню.
В этом году компания намерена повысить продажи за счет перезапуска HoReCa и смягчения карантинных мер. Мороженое — продукт сезонный, относится к импульсной покупке, и здесь основным фактором выступает неограниченный в передвижениях потребитель.