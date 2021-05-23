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Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве

Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Польшу и Румынию "воздушными пиратами", вспомнив ситуацию 2017 года.
В своем Telegram-канале он прокомментировал сообщение РИА Новости о том, что премьер Польши настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС после инцидента с самолетом Ryanair, передает ria.ru

"Польша и Румыния давно занимаются воздушным пиратством. Иначе такие опасные и незаконные действия не назовешь", - написал Рогозин.

Так он охарактеризовал ситуацию лета 2017 года, когда пассажирский самолет компании S7, на борту которого по приглашению президента Молдовы в Кишинев летела правительственная делегация с Рогозиным, не был пропущен через воздушное пространство Румынии и Польши и сел в Минске.

"И это при том, что по дипломатическим каналам власти стран, над которыми проходил маршрут полета, были заранее осведомлены о визите делегации правительства России", - написал Рогозин.

Также он напомнил еще об одном случае, когда в 2014 году, после того как его включили в список персональных санкций США, ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии, власти Румынии и Болгарии пытались принудить сесть на их аэродромы российский правительственный спецборт, чтобы "арестовать санкционного политика". Самолет летел в Кишинев через Черное море и Турцию, поскольку Украина, Польша и Венгрия запретили пролет в их воздушном пространстве по более прямому маршруту.

"Так что польским панам следует быть последовательными и тренировать память. Покушение на безопасность российского вице-премьера и членов правительственной делегации и экипажа они считают нормой, грубейшее нарушение правил авиационной безопасности их не волнует, но вот когда сцапали их агента, то весь курятник младонатовцев раскудахтался", - написал Рогозин.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

ria.ru
  • Сегодня, 06:48
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