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В украинском жюри «Евровидения» предложили изменить правила из-за России

В украинском жюри «Евровидения» предложили изменить правила из-за России

Россию нужно лишить права оценивать выступление украинских участников «Евросвидения», а Украину — возможности ставить оценку российским исполнителям. С таким предложением выступил член профессионального жюри конкурса от Украины Игорь Кондратюк в своей колонке для издания «Обозреватель».

«Как по мне, оргкомитет «Евровидения» должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора!», — отметил Кондратюк.

Во время «Евровидения-2021» профессиональные жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла. Единственной страной, которая отдала России максимальные 12 баллов по итогам голосования жюри, стал Азербайджан. Россия, в свою очередь, поставила максимальную оценку выступлению Молдавии.

Финал «Евровидения» в этом году прошел 22 мая в Роттердаме. Победителем стала итальянская рок-группа Måneskin. Второе место заняла певица из Франции Барбара Прави, третье — представитель Швейцарии Gjon's Tears.

rbc.ru

  • Сегодня, 06:59
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