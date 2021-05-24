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ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире превысило 166 млн

ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире превысило 166 млн

Всемирная организация здравоохранения обнародовала на своем официальном сайте обновленные данные о числе заболевших коронавирусом нового типа в мире за все время пандемии.

"По данным на 4:45pm 23 мая 2021 года, в мире зарегистрировано 166 346 635 подтвержденных случаев COVID-19", - сообщает ВОЗ.

Уточняется, что за минувшие сутки в мире было выявлено 563 692 новых случая заражения коронавирусом.

"По данным на 4:45pm 23 мая 2021 года, в мире от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3 449 117 человек", - сообщает ВОЗ.

Также уточняется, что общее число граждан, получивших вакцину от коронавируса, достигло 1 448 242 899 человек.

mk.ru
  • Сегодня, 07:11
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