На заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса говорили о целесообразности дальнейшего сокращения сети инфекционных стационаров. На данный момент уже заметно уменьшенный коечный фонд загружен на 27%. Сворачивается COVID-госпиталь на базе дубоссарской больницы. Там находятся 14 инфицированных пациентов. Часть из них готовится к выписке; те граждане, что нуждаются в продолжении лечения, будут переведены в иные профильные медучреждения, передает пресс-служба главы государства. Вадим Красносельский акцентировал внимание на процедуре перевода пациентов из одного госпиталя в другой: есть нарекания от граждан по поводу затягивания, недопустимого, когда речь идет о людях, состояние здоровья которых требует особенно внимательного отношения. На финальной стадии постинфекционной обработки находится новый корпус хирургического отделения Республиканской клинической больницы. Что касается дальнейшего сокращения госпитальной сети, то есть предложения вернуть к стандартной деятельности отделения РКБ, пока еще задействованные в борьбе с COVID (кардиологию и гастрологию). Есть мнение, что в нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации для обеспечения нужд населения республики в части лечения больных коронавирусом достаточно трех госпиталей – Слободзейского, Бендерского и Рыбницкого. Глава государства призвал не принимать поспешных решений и внимательно следить за динамикой заболеваемости. Вопрос обсудят на следующем заседании Оперштаба.
Продолжается прививочная кампания. В республике действует свыше 40 кабинетов, где можно получить вакцину от коронавируса. В некоторых населенных пунктах первый этап вакцинирования пенсионеров, заявивших о желании привиться российским препаратом «Спутник V», завершен. Постепенно переходят к вакцинации граждан, активно контактирующих по долгу службы с населением. По поручению Президента будут проверены факты отказа в записи граждан на прививку в телефонном режиме.
Членами Оперштаба поддержано предложение Главы государства продлить еще на месяц – до 1 июля – режим пересечения границы, действовавший до наступления пандемии. Смягчаются и иные карантинные ограничения. К работе могут приступить все организации и учреждения сферы культуры – не только государственные и муниципальные, но и частные. Главное требование – соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Подтвердить готовность должна специальная комиссия.
Говорили на совещании и о предстоящих торжествах, связанных с окончанием учебного года. Последний звонок прозвенит в школьных дворах для тех, кто окончил 4, 9 и 11 классы. Присутствие родителей допустимо, наличие у них защитных масок – обязательно. Организация мероприятий в помещениях – запрещена. В случае непогоды торжественную линейку рекомендовано перенести. На совещании напомнили, что учебный год для школьников заканчивается не 25 мая, а неделей позже.
Выпускникам дошкольных образовательных учреждений тоже дали добро на прощание с детским садом в праздничной обстановке. Предпочтительнее организация утренников на свежем воздухе, но и на актовые залы в случае с детсадами запрета нет: главное, обеспечить безопасность пребывания там детей. По поводу предстоящих выпускных вечеров мнение членов Оперштаба однозначно: вручение аттестатов должно быть организовано в торжественной обстановке, но исключительно на открытых площадках. Приглашение на мероприятия, связанные с завершением учебного процесса, профессиональных фото- и видеооператоров допустимо.
Еще одна тема дискуссии, имеющая отношение к образовательной сфере, – проведение производственной практики для студентов вузов и учреждений профобразования среднего звена. Ранее на практику разрешили направлять студентов двух последних курсов. Минпрос предлагает расширенный механизм для столичного аграрно-технического колледжа, промышленно-строительного техникума и Рыбницкого политехнического техникума, студенты которых нуждаются в получении практических навыков на протяжении всего учебного процесса. Практика для них разрешена на всех курсах. president.gospmr.org