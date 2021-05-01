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Страховые выплаты при ДТП. Предлагается внести поправки в закон об ОСАГО

Страховые выплаты при ДТП. Предлагается внести поправки в закон об ОСАГО

Проект закона, предложенный в качестве законодательной инициативы депутатом Верховного Совета Юрием Кучеренко, касается урегулирования порядка страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

По действующему в настоящее время законодательству размер вреда, причиненного транспортному средству, по согласию сторон, может быть установлен самостоятельно без участия оценщиков. Для этого необходимо подписать соглашение между потерпевшим в результате ДТП лицом, страховщиком и виновником происшествия. Однако на практике условие о необходимости подписи от незаинтересованного лица (виновника ДТП) приводит к ситуациям, когда потерпевший, при уже достигнутом соглашении со страховой компанией по размеру страховой выплаты, не может реализовать своё право на компенсацию ущерба. Такая ситуация может быть связана не только с отказом виновника ДТП подписывать соглашение, но и другими причинами, к примеру, его выездом за пределы республики, сообщается на сайте ВС ПМР.

Автор законодательной инициативы предлагает закрепить в законе, что соглашение об установлении размера вреда, причинённого потерпевшему в результате ДТП, подлежит подписанию двумя сторонами – потерпевшим и страховщиком, без участия страхователя.

«Данный законопроект позволит исключить при подписании договора о компенсации третьей стороны – страхователя. То есть, по сути, виновника происшествия, который зачастую отсутствует, уехал и т.д. Поэтому страховой случай не удается урегулировать. То есть из трехстороннего соглашения предлагается сделать его двухсторонним. И подписываться оно будет страховщиком и потерпевшей стороной», – пояснил свою законодательную инициативу депутат Верховного Совета Юрий Кучеренко.

Законопроектом предлагается внести поправки в закон об ОСАГО, исключив страхователя как участника соглашения. Депутаты Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ, транспорту, строительству и природным ресурсам поддержали эту инициативу и будут рекомендовать Верховному Совету принять проект закона в первом чтении.

Кроме этого, на заседании профильный комитет рассмотрел законопроект, который касается налога с владельцев транспортных средств. Правительство выступило с инициативой и предложило предусмотреть освобождение организаций от уплаты налога с владельцев транспортных средств в отношении тех машин, которые похищены и находятся в розыске. Зачастую разбирательство в рамках уголовного дела производится достаточно длительный период времени, и за этот период организация уплачивает ежегодно налог с владельцев транспортных средств. Депутаты Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ, транспорту, строительству и природным ресурсам будут рекомендовать депутатскому корпусу принять проект закона с дополнениями в закон «О Дорожном фонде ПМР» в первом чтении.
vspmr.org
  • Сегодня, 07:20
  • DTV
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