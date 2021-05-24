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В списке миллиардеров Forbes сменился лидер

В списке миллиардеров Forbes сменился лидер

Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно вышел на первое место в обновляемом в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time.
Так, за минувшие сутки состояние Арно увеличилось на 710 миллионов и достигло 186,3 миллиарда долларов. Это позволило ему обогнать основателя Amazon Джеффа Безоса, который опустился на вторую строчку с 186 миллиардами, передает ria.ru

При этом в Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывает агентство Блумберг, Безос пока еще сохраняет лидерство. С начала года его состояние выросло на 47,9 миллиарда долларов, а Арно, у которого, согласно BBI, 162 миллиарда, находится на втором месте.

Третье место в списке Forbes по-прежнему занимает глава Tesla и SpacеХ Илон Маск, у него 147,3 миллиарда доллара. На четвертой строчке расположился основатель Microsoft Билл Гейтс (125,5 миллиарда), а замыкает пятерку создатель Facebook Марк Цукерберг (114,7 миллиарда).

LVMH — производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира расположена в Париже.

ria.ru
  • Сегодня, 07:26
  • DTV
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