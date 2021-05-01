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В результате ДТП погибли три животных

В результате ДТП погибли три животных

Вечером в понедельник каменчанка 32 лет двигалась по автодороге Каменка – Кузьмин на своём автомобиле марки Volkswagen. Вдоль дороги пастух гнал стадо коров. Внезапно одна из них выбежала на проезжую часть.

Водитель экстренно затормозила, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм парнокопытное скончалось. Автовладелица не пострадала. А вот транспортное средство получило серьёзные механические повреждения, передает пресс-центр МВД ПМР.

Ещё два ДТП с участием диких животных произошли утром 25 мая. В столице, вблизи гипермаркета при выезде из Тирасполя, женщина, управлявшая Toyota, совершила наезд на косулю. Животное неожиданно выбежало на дорогу, водитель не успела принять меры к экстренной остановке. Косуля погибла на месте.
Около девяти часов утра в Дубоссарском районе на обочине дороги лесник обнаружил труп дикого козла. Водитель, сбивший парнокопытное, скрылся с места происшествия.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 19:38
  • DTV
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