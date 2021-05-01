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МУП «Бендерырынокторг» предоставляет помещения для торговой деятельности и оказания услуг

МУП «Бендерырынокторг» предоставляет помещения для торговой деятельности и оказания услуг

МУП «Бендерырынокторг» предоставляет помещения для торговой деятельности и оказания услуг, расположенные по следующим адресам:

- ул.Советской, 29 (торговые павильоны, площадью от 9 до 12 м2)

- ул.Лазо, 35, 3 этаж (административное здание, площадь помещений от 18 до 40 м2)

- ул.Калинина, 28, 2 этаж (административное здание, площадь помещений от 11 до 13 м2),

- ул.Калинина, 28 (торговые павильоны, площадью 8м2),

- ул. 40 Лет Победы,16 (помещение площадь 70м2),

- ул.Победы, 7а (торговые павильоны, площадь от 16 до 30м2).

Цена договорная.

Обращаться по номерам телефона 4-33-10, 2-30-74
  • Сегодня, 19:45
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