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МУП «Бендерырынокторг» предоставляет помещения для торговой деятельности и оказания услуг
МУП «Бендерырынокторг» предоставляет помещения для торговой деятельности и оказания услуг, расположенные по следующим адресам:
- ул.Советской, 29 (торговые павильоны, площадью от 9 до 12 м2)
- ул.Лазо, 35, 3 этаж (административное здание, площадь помещений от 18 до 40 м2)
- ул.Калинина, 28, 2 этаж (административное здание, площадь помещений от 11 до 13 м2),
- ул.Калинина, 28 (торговые павильоны, площадью 8м2),
- ул. 40 Лет Победы,16 (помещение площадь 70м2),
- ул.Победы, 7а (торговые павильоны, площадь от 16 до 30м2).
Цена договорная.
Обращаться по номерам телефона 4-33-10, 2-30-74
- Сегодня, 19:45
- DTV
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