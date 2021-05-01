Состоялось первое за год заседание рабочей группы экспертов Кишинева и Тирасполя по железнодорожному транспорту и связи. Об этом сообщила пресс-служба Бюро по реинтеграции, отметив, что предыдущее заседание состоялось 19 июня 2020 года, пишет point.md ссылаясь на Infotag.md.
Согласно сообщению, эксперты обсудили вопросы нефтепродуктов через центральный участок (приднестрвоский) молдавско-украинской государственной границы. На предложение Тирасполя возобновить импорт данной категории грузов через пункт "Слободка-Колбасна", эксперты из Кишинева подчеркнули, что в настоящее время это невозможно "из-за отсутствия необходимой инфраструктуры". Также молдавская сторона сообщила, что "проводятся консультации с целью анализа возможности продления на следующие 6 месяцев срока действия Протокольного решения о принципах полного возобновления движения грузовых поездов через Приднестровье". Этот документ подписан 30 марта 2012г., а в период 2012-2020 гг. было подписано 11 дополнительных протоколов по этому поводу.
На заседании, которое прошло в режиме онлайн, обсуждался также вопрос возобновления движения через Приднестровский регион пассажирского поезда по маршруту "Москва-Кишинев".
"Эксперты из Кишинева отметили при этом, что необходимо избегать необоснованных задержаний, несанкционированных проверок, а также должны быть гарантии обеспечения целостности локомотивов и вагонов. Экспертами с обоих берегов Днестра была подчеркнута и необходимость стандартизации и упорядочения оплаты грузовых перевозок на различных участках железной дороги, исключения их дублирования, отказа от дискриминационных подходов, а также возможность модернизации участков железнодорожного сообщения", - отмечается в сообщении.