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Внимание: новый способ мошенничества! В Сбербанке сообщили о новом способе мошенничества

Внимание: новый способ мошенничества! В Сбербанке сообщили о новом способе мошенничества

Совсем недавно говорили о телефонных мошенниках. Клиенты банков знают: если кто-то звонит на телефон, в Viber или Telegram и, представляясь сотрудником банка, спрашивает данные карты или логин и пароль от интернет-банка, это мошенники. Наши граждане уже вооружены информацией, поэтому первая волна телефонного мошенничества сошла на нет. Но мошенники не стоят на месте, передает novostipmr.com.

В Сбербанке сообщили о новом способе мошенничества.

Спеян Роман, и.о. начальника отдела маркетинга и рекламы Сбербанка: «Речь идёт про фишинговые сайты-двойники. Они похожи на оригиналы и обманным способом выманивают у клиентов персональные данные. Уже 2 клиента попались на удочку мошенников. Этот способ мошенничества так и называется - фишинг, т. е. рыбалка, ловля на крючок. Оба клиента продавали товары на "Маклере". Им звонили из Молдовы и предлагали отправить товар почтой Молдовы, якобы сюда приедет курьер из почты Молдовы и заберет посылку. Мошенники говорят, что стоимость самой посылки и доставку они уже оплатили и для того, чтобы получить деньги, нужно перейти на сайт почты Молдовы. Скидывают фишинговый сайт»

Вот как выглядит фишинговый сайт мошенников:

Внимание: новый способ мошенничества! В Сбербанке сообщили о новом способе мошенничества

Клиент нажимает кнопку «Получить деньги», выбирает банк и в случае Сбербанка видит такую картину:

Внимание: новый способ мошенничества! В Сбербанке сообщили о новом способе мошенничества

Очень похоже на сайт Сбербанка. Но, если сюда ввести логин и пароль от интернет-банка, можно расстаться с деньгами. Обратите внимание на адресную строку, по какому адресу расположен сайт: poste-moldovei.info. Это и есть фишинговый сайт, сайт-клон. Кстати, официальный сайт почты Молдовы расположен по адресу: posta.md

Давайте еще подытожим: логин и пароль от интернет-банка Сбербанка вводите только на сайте ONLINE.PRISBANK.COM.

novostipmr.com
  • Сегодня, 20:09
  • DTV
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