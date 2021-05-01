Еще один блок отработанных поручений Председателя Правительства, заслушанный на заседании Координационного совета по минимизации потерь населения и коммерческого сектора в период пандемии COVID-19, основан на наблюдениях представителей общественных организаций и приднестровцев.
Ряд жителей республики обращаются к Премьер-министру по вопросу изменения рабочего графика государственных и муниципальных структур, оказывающих услуги, сообщает правительственная пресс-служба.
«Суть ясна: у граждан часто такой же рабочий день, как у госслужащих. И чтобы получить услугу, приходится отпрашиваться с работы», – напомнил суть проблемы Александр Мартынов.
Так, правительственное Управление по обеспечению административной реформы взяло на карандаш данную ситуацию, проанализировало регламенты оказания услуг и направило запросы в органы госвласти, предложив варианты изменения рабочих часов с акцентом на удобство для граждан. К изменениям готово оперативно перейти Министерство внутренних дел.
«По МВД есть согласие установить режим работы для информационно-аналитического контрольного центра с 10:00 до 19:00 по будням и в субботу с 8:00 до 12:00. Это что касается справки о несудимости. Что касается работы управления по вопросам миграции и ГАИ, то эти подразделения работают со вторника по субботу с 8:00 до 17:00, и имеют таким образом субботний день в качестве выходного, в который граждане могут получить услуги, если это не получается в иные дни», – сообщил зампред Правительства Станислав Касап.
По иным органам госвласти определенности пока нет, в стадии изучения находятся организационные и финансовые аспекты.
«Надо детально проработать вопрос с Общеприднестровским народным форумом и Общественной палатой, как я говорил. Весь этот перечень услуг передайте туда, проведите рабочее совещание. Попрошу руководителей этих организаций очень внимательно подойти к анализу вопроса. С одной стороны, я понимаю, что органы госвласти должны быть клиентоориентированными, это факт. Люди платят налоги и имеют право получать государственные услуги в удобное для них время. И я в данном случае не вижу отличий между услугами государства и частных компаний, которые их оказывают в удобное клиенту время. С другой стороны, с чем согласен, это потребует пересмотра и графика рабочего времени, возможно, продолжительности рабочей недели и затрат для бюджета. Поэтому здесь нам надо понимать, каков общественный запрос на все эти преобразования», – сформулировал задачу к следующему заседанию Координационного совета Глава исполнительной власти.
Не редки жалобы от населения по поводу того, что нельзя дозвониться в поликлинику и записаться на прием к врачу. Сетуют, например, на регулярную занятость линии. В этой связи Минздрав вместе с руководителями учреждений поликлинического звена пришли к варианту установки дополнительных точек телефонной связи. Ориентировочно они заработают в течение июня.
ГУП «Водоснабжение и водоотведение» приняло во внимание просьбы приднестровцев о публикации на своем сайте информации по восстановлению дорожного полотна в местах прошедших ремонтных работ. «На официальном сайте выкладывается карта с изображением участков в населенных пунктах, где ведут работы. Контроль осуществляем», – заявил Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
Определена финансовая потребность по покупке государством одежды и обуви для воспитанников школ-интернатов из неблагополучных семей. Эта проблематика «всплыла» во время инспекции активистов ОНФ в Парканскую школу-интернат. Тогда выяснилось, что бесплатные вещи полагаются только для детей-сирот, пребывающих в подобных учреждениях. Председатель Правительства нацелил исправить несправедливость и распространить социальные гарантии на всех ребят. Средства на эти цели предусмотрят в проекте госбюджета-2022. А в этом году внесут изменения в необходимые законы.
Помимо этого, Министерство по социальной защите и труду в контексте проводимых мероприятий по переводу функций отделов ЗАГС в электронный формат изучило возможность сетевого обмена документами, которые нужны для учета периода по уходу за ребенком в пенсионном стаже.
«Подготовлен законопроект в части доступа ЕГФСС к сведениям записи актов гражданского состояния. Данный проект находится на согласовании, и после его направления в Верховный Совет, а затем принятия возможно будет часть документов непосредственно истребовать из органов ЗАГС и не просить их у граждан», – разъяснил первый заместитель профильного министра Олег Федотов. gov-pmr.org