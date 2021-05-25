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Китай стал монополистом на рынке чеснока

Китай стал монополистом на рынке чеснока

Китай стал фактически монополистом и захватил мировой рынок чеснока. Об этом в в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал член совета по аграрному комплексу при Совете Федерации Сергей Лисовский.

"Они [Китай] за десять лет убили все производство во всем мире и потом стали монополистами, стали диктовать цены на чеснок. Все было очень продумано", — отметил парламентарий и добавил, что первые инвестиции в выращивание чеснока в Китае произведены 20 лет назад, передает 1prime.ru

Местные компании, добавил член СФ, нередко прибегали к политике демпинга. Они искусственно занижали цены за счет государственных субсидий по сравнению с мировыми.

Если говорить о положении России, то сейчас выращивание чеснока в стране обходится дороже, чем в Китае.

Дополнительную роль в таком положении отрасли играют "климатические и природные" условия, отметил он. Это привело к тому, что импортированная из Китая продукция преобладает на российском рынке чеснока над доморощенной.

"Они могут каждую страну подставлять под выгодную им цену. Например, они могут нам продавать чеснок в течение многих лет дешевле, чем они продают в ту же Америку. Но за счет того, что они глобально владеют этим рынком, они убытки у нас могут покрывать за счет другой страны", — подытожил Лисовский.
1prime.ru
  • Сегодня, 07:22
  • DTV
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