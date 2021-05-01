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Территорию Кицканского плацдарма планируют облагородить

Территорию Кицканского плацдарма планируют облагородить

Глава Правительства рассмотрел обращение жителя Слободзейского района, который был поражен плохим состоянием стелы на Кицканском плацдарме, а также прилегающей к ней территории.

Глава Правительства отметил:

«Что увидел я: разбитая тротуарная плитка, уже непосредственно при подъезде к Кицканскому плацдарму, где стоит памятник небольшой, и справа, и слева плитка разбита. Я не могу понять, почему она разбита, все перемешано, песок. Ожидал, что к 9 мая все подправят, но как было, так и осталось», – констатировал премьер-министр.

Он акцентировал внимание на том, что территория выглядит неухоженной и неубранной, передает пресс-служба Правительства.

Александр Мартынов поручил в месячный срок представить план по устранению недочетов. Общественников (ОНФ, Общественную палату, Наследников побед) премьер также попросил подключиться к решению вопроса, сообщили в Правительстве.

gov-pmr.org
  • Сегодня, 07:32
  • DTV
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