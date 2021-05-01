Национальный институт изучения физики земли Румынии (INCDFP) зафиксировал землетрясение магнитудой 4,7 в сейсмической зоне Вранча, уезд Бузэу. Как сообщает INCDFP, подземные толчки произошли сегодня, 26 мая, в 00:30, на глубине 131 км.
Землетрясение произошло вблизи следующих городов: 72 км. к востоку от Брашова, 75 км. к северо-востоку от Плоешти, 118 км. к западу от Брэилы, 119 км. к югу от Бакэу, 119 км. к западу от Галаца, 126 км. к северу от Бухареста, 150 км. к северо-востоку от Питешти, 187 км. к востоку от Сибиу, 191 км. к северу. де Русе, 199 км. к юго-западу от Ясс.
До Молдовы землетрясение докатилось в виде одного, но достаточного сильного толчка (магнитудой до 3 баллов). Повторного не было.