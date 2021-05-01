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Что известно о столкновении российского и японского судов в Охотском море

Что известно о столкновении российского и японского судов в Охотском море

Российский рыболовный траулер "Амур" и японская шхуна "Хокко-мару 8" столкнулись в Охотском море. Погибли три японских рыбака, еще два пострадали.

В результате происшествия японское судно водоизмещением 9,7 тонны перевернулось, люди оказались в воде.

Пострадавших и тела погибших подняли на борт судна "Амур" водоизмещением 662 тонны, с которым произошло столкновение. Позже их доставили в порт города Момбецу.

Инцидент произошел в 23 км от побережья острова Хоккайдо, на борту японского судна было пять человек.

По данным морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска, столкновение произошло в условиях плохой видимости. Один из выживших рыбаков с японского судна утверждает, что оно не двигалось во время инцидента.

"Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске. После происшествия траулер был направлен в порт города Момбецу.

В генеральном консульстве РФ в Саппоро нет информации о пострадавших россиянах. Посольство и генконсульство пообещали оказать все необходимое содействие гражданам РФ.
tass.ru
  • Сегодня, 07:47
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