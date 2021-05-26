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Xiaomi выиграла суд у Пентагона и вышла из-под санкций

Xiaomi выиграла суд у Пентагона и вышла из-под санкций

Суд в США признал недействительным решение Пентагона о внесении телекоммуникационной корпорации Xiaomi в список «китайских военных предприятий». Об этом сообщает агентство Reuters.

В январе 2021 года администрация США включила девять китайских компаний, в частности производителя смартфонов Xiaomi, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными Китая, передает gazeta.ru

В связи с отменой решения американские инвесторы получили возможность на законных основаниях приобретать ее акции. «Компания подтверждает, что она является открытой, прозрачной, публично торгуемой, независимо управляемой и руководящей корпорацией», — говорится в заявлении председателя Xiaomi Лэй Цзюня.

Ранее Федеральный суд в США временно отменил решение властей страны о запрете инвестиций в китайскую компанию Xiaomi.

gazeta.ru
  • Сегодня, 19:33
  • DTV
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