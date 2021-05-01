В рабочем кабинете Главы приднестровского государства состоялась встреча Вадима Красносельского и Олега Васнецова – Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в РМ. Ее цель – обмен актуальной информацией о текущей ситуации в сфере приднестровско-российских взаимоотношений и в контексте переговорного процесса в формате «Постоянного совещания…», сообщает пресс-служба Президента.
В повестке – вопросы, связанные с возобновлением полноценной работы тираспольского пункта выездного консульского обслуживания Посольства России. Обоснованная пандемией приостановка приема граждан и документов, а затем деятельность в усеченном с точки зрения функционала режиме привели к скоплению документации. Не обработано порядка 20000 заявлений. Как следствие, у российских граждан, проживающих в Приднестровье, появились дополнительные трудности с пересечением границ, поступлением в российские вузы и иной направленности, отметил Вадим Красносельский в беседе с российским дипломатом.
Среди тем, которые сегодня обсудили собеседники, – и предстоящие осенние выборы в Госдуму Российской Федерации. Речь шла об организационно-подготовительных мероприятиях, необходимых для проведения голосования россиянами, проживающими в Приднестровье. Этот вопрос Президент ПМР обсуждал сегодня на рабочем совещании с Председателем ЦИК ПМР Еленой Городецкой. С послом России проговорили все аспекты, требующие внимания.
Не остались без внимания собеседников культурно-образовательные связи двух стран. Говорили об их укреплении и развитии. Обсудили конкретные проекты и планы, в том числе имеющие отношение к Приднестровскому госуниверситету. Сохраняет актуальность вопрос придания ПГУ им. Т. Г. Шевченко статуса российского вуза.
Значительную часть рабочей дискуссии посвятили переговорному процессу. Детально остановились на предстоящих встречах его участников. Собеседники уверены в необходимости продолжать диалог и наращивать его активность и продуктивность. Вадим Красносельский подчеркнул, что приднестровская сторона неизменно выступает за сохранение формата «5+2» и стоит исключительно на диалоговых позициях. При этом Президент ПМР отметил, что нельзя оставлять без внимания спровоцированный и поддерживаемый Молдовой двухлетний застой в переговорах, а также акцентировал внимание на стабильном нежелании соседней республики выполнять ранее достигнутые обязательства. «За пять месяцев 2021-го года, как и в 2019-2020 годах, мы не видим никакого движения вперед. Практически не работают экспертные группы, включаются рычаги давления в отношении Приднестровья, продолжается банковская блокада, не решаются в полном объеме вопросы работы ПРТС, нейтральных номерных знаков, принимаются какие-либо решения по ограничению движения с 1 сентября наших автомобилистов и так далее. Не говоря уже о фактах незаконных задержаний наших чиновников в кишиневском аэропорту, задержании и изъятии наших грузов. Все это усугубляет и без того сложную ситуацию», – напомнил Вадим Красносельский.
Президент ПМР выразил уверенность в том, что подвижки в переговорах невозможны в условиях игнорирования обязательств одной из сторон. «Если Молдова не будет в полном объеме исполнять достигнутые соглашения, то за нами остается право выхода из ранее подписанных договоренностей», – подчеркнул Вадим Красносельский в беседе с Олегом Васнецовым.
Собеседники выразили надежду, что запланированные на ближайшее время встречи в форматах «3+2» и «5+2» будут продуктивны и диалог сторон оживет и наполнится практическим содержанием. president.gospmr.org