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Бендерские депутаты высказали ряд замечаний по проведению в городе ямочного ремонта

Бендерские депутаты высказали ряд замечаний по проведению в городе ямочного ремонта

Внеочередной Президиум городского Совета был созван по инициативе депутата Виталия Бондаря по вопросу состояния дорожного покрытия на территории города Бендеры.

Депутаты рассмотрели вопрос и высказали ряд замечаний по проведению в городе ямочного ремонта, передает пресс-служба городского Совета народных депутатов города Бендеры.

В ходе обсуждения вопроса были рассмотрены замечания депутатского корпуса к недавно отремонтированным дорогам. На них уже видны участки, на которых новое дорожное покрытие начало разрушаться, появились трещины на поверхности покрытия, особенно в местах сопряжения смежных полос. А между тем, на некоторых дорогах еще не истек, установленный договором, гарантийный срок обслуживания. Это касается улиц Гербовецкая, Коммунистическая, Суворова, Бендерского Восстания, 50 лет ВЛКСМ, Кишиневская, Главана, Индустриальная.

В связи с этим Президиум городского Совета решил поручить постоянной депутатской комиссии по транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству провести совместное заседание комиссии с представителями МУ «УЖКХ г. Бендеры» по вопросу состояния дорожного покрытия на территории г. Бендеры и обратить внимание на меры реагирования по ремонту дорог, которые находятся на гарантийном сроке обслуживания.

Также рекомендовано государственной администрации г. Бендеры в срок до 15 июня предоставить в городской Совет народных депутатов информацию о качестве сырья, которое используется для ремонта дорожного покрытия на территории г. Бендеры, и мерах реагирования в случае выявления некачественного сырья для производства дорожного покрытия, а также информацию о графике выполнения работ по ремонту дорог, находящихся на гарантийном сроке обслуживания.
Источник, фото: bendery.org
  • Сегодня, 19:49
  • DTV
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