Украинская Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября.
Как сообщил украинским СМИ председатель комиссии Валерий Тарасюк, с инициативой запрета импорта ранее выступил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям, и манипуляциям на рынке», — цитирует Тарасюка «Интерфакс-Украина». Напомним, что Герман Галущенко был назначен Верховной радой главой украинского Минэнерго 29 апреля. Уже 18 мая новый министр призвал НКРЭКУ ввести запрет на импорт электроэнергии из стран, не входящих в единую энергосистему Европы (ENTSO-E), в том числе из России и Белоруссии, пишет eadaily.com.
По его мнению, поставки электричества из этих двух государств потенциально «угрожают энергетической безопасности Украины». А право ограничивать энергетический импорт в страну и Нацкомиссии имеется, благодаря закону, который 13 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщало EADaily, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии в начале февраля. В Киеве назвали это вынужденной мерой, на которую пришлось пойти из-за дефицита электроэнергии в стране. eadaily.com