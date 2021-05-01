Dnestr.TV

 
0

Госдума одобрила законопроект о запрете отрицать решающую роль СССР в победе над нацистской Германией

Госдума одобрила законопроект о запрете отрицать решающую роль СССР в победе над нацистской Германией

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий публично приравнивать действия СССР к действиям Германии во время Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект запрещает публично приравнивать цели, решения и действия СССР к действиям Германии и стран гитлеровской коалиции (страны «оси») во время Второй мировой войны, передает tvrain.ru

Кроме того, документом запрещается отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы». Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», принятый в 1995 году.

За принятие проекта проголосовали 389 депутатов, никто не выступил против и не воздержался. Разработать такой законопроект в январе поручил Владимир Путин после предложения депутата Госдумы Елены Ямпольской.

«Если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», — заявил президент России. Авторами законопроекта стали группа депутатов от «Единой России» и сенатор Алексей Пушков.

Во время доклада на заседании Госдумы перед принятием законопроекта Ямпольская привела в пример как подпадающие под будущий запрет высказывания Анатолия Чубайса, писателя Виктора Шендеровича, актера Дмитрия Назарова и других людей.

tvrain.ru
  • Сегодня, 19:59
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Новые цены на топливо
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве
  • Новые правила пересечения границы Молдовы после отмены ...
  • Живая память потомков
  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Новые цены на топливо
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве
  • Новые правила пересечения границы Молдовы после отмены ...
  • Живая память потомков
  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна