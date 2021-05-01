Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий публично приравнивать действия СССР к действиям Германии во время Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект запрещает публично приравнивать цели, решения и действия СССР к действиям Германии и стран гитлеровской коалиции (страны «оси») во время Второй мировой войны, передает tvrain.ru
Кроме того, документом запрещается отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы». Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», принятый в 1995 году.
За принятие проекта проголосовали 389 депутатов, никто не выступил против и не воздержался. Разработать такой законопроект в январе поручил Владимир Путин после предложения депутата Госдумы Елены Ямпольской.
«Если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», — заявил президент России. Авторами законопроекта стали группа депутатов от «Единой России» и сенатор Алексей Пушков.
Во время доклада на заседании Госдумы перед принятием законопроекта Ямпольская привела в пример как подпадающие под будущий запрет высказывания Анатолия Чубайса, писателя Виктора Шендеровича, актера Дмитрия Назарова и других людей.