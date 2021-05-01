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УЕФА намерен окончательно отменить правило "выездного гола" в еврокубках

УЕФА намерен окончательно отменить правило "выездного гола" в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций заявил о готовности рассмотреть вариант с отказом от правила выездного гола в еврокубковых матчах.
Данный вопрос будет рассмотрен на специальном заседании, которое состоится накануне финала Лиги чемпионов.

По информации британского издания The Times, в случае "достаточной поддержки" данного предложения по итогам заседания комитета УЕФА по клубным соревнованиям в организации намерены запустить процесс изменения этого правила, передает vesti.ru.

Напомним, что правило выездного гола действует в еврокубковых клубных турнирах с 1965 года. Согласно нему, при равенстве забитых мячей в двухматчевых сериях плей-офф преимущество получает та команда, которая забила в выездной встрече больше соперника.

vesti.ru
  • Сегодня, 09:25
  • DTV
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