Молдова может быть плацдармом для выхода на европейские рынки предприятий и предпринимателей Курской области России.
Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе рабочей встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Российской Федерации Владимиром Головатюком, на которой стороны обсудили возможные направления дальнейшего взаимодействия, передает noi.md
Глава российского региона отметил, что Курская область и Молдова – давние партнеры, однако потенциал взаимного сотрудничества не исчерпан.
«Прошлый год показал определенный спад наших партнерских отношений. Но потенциал есть. Он огромен, и это не только традиционные наши товары и услуги: плодоовощная продукция, резинотехнические изделия и низковольтная аппаратура. Молдова может быть плацдармом для выхода на европейские рынки курских предприятий и предпринимателей», - отметил Роман Старовойт.
«Инвестиционная привлекательность Молдовы в том, что мы одновременно находимся в двух зонах свободной торговли - и со странами СНГ и Россией, и с Евросоюзом. Открыв соответствующие предприятия, российские предприниматели смогут беспошлинно торговать со странами Евросоюза. Этот резерв, я думаю, пора применять и в отношениях с Курской областью», - добавил Владимир Головатюк.
Сейчас Курская область экспортирует в Молдову продовольственные товары, продукцию машиностроительного комплекса и химической промышленности. На потребительском рынке региона присутствуют консервы, вина, плодоовощная и другая продукция молдавских производителей.
По итогам прошлого года внешнеторговый оборот региона с Молдовой составил более 58 миллионов долларов США.