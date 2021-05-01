Dnestr.TV

 
0

В Бендерах состоялась очередная сессия городского Совета, на которой было рассмотрено 23 вопроса

В Бендерах состоялась очередная сессия городского Совета, на которой было рассмотрено 23 вопроса

В Бендерах состоялась очередная 10 сессия городского Совета, на которой депутаты рассмотрели 23 вопроса повестки дня. Возглавил работу сессии Председатель Юрий Кара.

Как передает пресс-служба городского Совета народных депутатов, депутаты обсудили ситуацию, связанную с несвоевременным покосом травы. Первый апрельский покос коммунальные службы начали поздно, - отметили депутаты. Прохладная и дождливая погода спровоцировала буйный рост травы, с которым коммунальщики не справились. Начальник УЖКХ Сергей Юрецкий отчитался об объемах покоса травы, начиная с 12 апреля. По словам Сергея Юрецкого, ежедневно траву косили 15-17 рабочих. Было закуплено еще 10 бензокосилок, и принят на работу дополнительный персонал. Коммунальщики продолжают покос травы. Всего задействовано уже 26 человек. Но и этого мало. Для того, чтобы своевременно выкосить весь город необходимо 42 человека. Территория для покоса, закрепленная за службой благоустройства и озеленения составляет 1млн 253 тысячи квадратных метров. За управляющей компанией закреплено 564 тысячи квадратных метров прилегающих к домам территорий. В ЖЭУКе на покосе травы работают 8 человек.

В ходе обсуждения народные избранники задали ряд вопросов. Их интересовал режим работы и заработная плата косарей, составлены ли графиками работ по покосу травы, а также кто несет персональную ответственность и будет привлечен к административной ответственности за несвоевременный покос травы на территории города.

Депутаты акцентировали внимание на том, что с наступлением летнего сезона появляются различные виды трав и сорняков, которые способствуют распространению аллергических заболеваний и размножению клещей. Именно поэтому так необходимо своевременно скашивать всю траву. Вопрос остался на контроле профильной депутатской комиссии по социальной политике и экологии.

На сессии депутатам был представлен презентационный ролик дизайн-проекта реконструкции тротуарно-дорожной сети улицы Ленина. Как отметил заместитель Главы госадминистрации по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Диордиев, работы по реконструкции уже началась. Сейчас идет замена водопроводных и электрических сетей. В этом году планируют полностью завершить реконструкцию площади, прилегающей и ДК им. Ткаченко. Депутаты задавали вопросы и высказывали пожелания, основанные в том числе и на мнении их избирателей. Например, рассмотреть возможность установки фонтанчиков с питьевой водой и строительства общественного туалета, максимально увеличить количество тенеобразующих деревьев. Все замечания и предложения депутатов будут учтены при практическом воплощении проекта.

Далее депутаты приняли к сведению информацию о ходе выполнения ранее принятых решений городского Совета.

В ходе сессии депутаты рассмотрели блок бюджетных вопросов, связанных с жизнедеятельностью города.

Сессией был утвержден отчет государственной администрации об исполнении Целевой программы развития города Бендеры на 2017-2020 гг. А также утверждена Целевая Программа развития города Бендеры на 2021-2023 гг. В рамках программы запланирована реконструкция городских парков, скверов и спортивно-оздоровительного лагеря «Юность», обустройство детских игровых площадок в микрорайонах города.

Депутаты утвердили отчет Территориальной избирательной комиссии г. Бендеры об исполнении сметы расходов на проведение повторных выборов народного депутата Совета народных депутатов с. Протягайловка 26 созыва по избирательному округу №5, прошедших 28 марта 2021 года.

Народные избранники единогласно утвердили муниципальную программу исполнения наказов избирателей депутатам городского Совета 26 созыва.

Депутатским корпусом были рассмотрены проекты законов Приднестровской Молдавской Республики и проект постановления Верховного Совета и даны по ним положительные заключения.
bendery.org
  • Сегодня, 20:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Новые цены на топливо
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве
  • Новые правила пересечения границы Молдовы после отмены ...
  • Живая память потомков
  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
  • Новые цены на топливо
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Про нас иначе. Метеостанции в сельском хозяйстве
  • Новые правила пересечения границы Молдовы после отмены ...
  • Живая память потомков
  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна