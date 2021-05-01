В Бендерах состоялась очередная 10 сессия городского Совета, на которой депутаты рассмотрели 23 вопроса повестки дня. Возглавил работу сессии Председатель Юрий Кара.
Как передает пресс-служба городского Совета народных депутатов, депутаты обсудили ситуацию, связанную с несвоевременным покосом травы. Первый апрельский покос коммунальные службы начали поздно, - отметили депутаты. Прохладная и дождливая погода спровоцировала буйный рост травы, с которым коммунальщики не справились. Начальник УЖКХ Сергей Юрецкий отчитался об объемах покоса травы, начиная с 12 апреля. По словам Сергея Юрецкого, ежедневно траву косили 15-17 рабочих. Было закуплено еще 10 бензокосилок, и принят на работу дополнительный персонал. Коммунальщики продолжают покос травы. Всего задействовано уже 26 человек. Но и этого мало. Для того, чтобы своевременно выкосить весь город необходимо 42 человека. Территория для покоса, закрепленная за службой благоустройства и озеленения составляет 1млн 253 тысячи квадратных метров. За управляющей компанией закреплено 564 тысячи квадратных метров прилегающих к домам территорий. В ЖЭУКе на покосе травы работают 8 человек.
В ходе обсуждения народные избранники задали ряд вопросов. Их интересовал режим работы и заработная плата косарей, составлены ли графиками работ по покосу травы, а также кто несет персональную ответственность и будет привлечен к административной ответственности за несвоевременный покос травы на территории города.
Депутаты акцентировали внимание на том, что с наступлением летнего сезона появляются различные виды трав и сорняков, которые способствуют распространению аллергических заболеваний и размножению клещей. Именно поэтому так необходимо своевременно скашивать всю траву. Вопрос остался на контроле профильной депутатской комиссии по социальной политике и экологии.
На сессии депутатам был представлен презентационный ролик дизайн-проекта реконструкции тротуарно-дорожной сети улицы Ленина. Как отметил заместитель Главы госадминистрации по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Диордиев, работы по реконструкции уже началась. Сейчас идет замена водопроводных и электрических сетей. В этом году планируют полностью завершить реконструкцию площади, прилегающей и ДК им. Ткаченко. Депутаты задавали вопросы и высказывали пожелания, основанные в том числе и на мнении их избирателей. Например, рассмотреть возможность установки фонтанчиков с питьевой водой и строительства общественного туалета, максимально увеличить количество тенеобразующих деревьев. Все замечания и предложения депутатов будут учтены при практическом воплощении проекта.
Далее депутаты приняли к сведению информацию о ходе выполнения ранее принятых решений городского Совета.
В ходе сессии депутаты рассмотрели блок бюджетных вопросов, связанных с жизнедеятельностью города.
Сессией был утвержден отчет государственной администрации об исполнении Целевой программы развития города Бендеры на 2017-2020 гг. А также утверждена Целевая Программа развития города Бендеры на 2021-2023 гг. В рамках программы запланирована реконструкция городских парков, скверов и спортивно-оздоровительного лагеря «Юность», обустройство детских игровых площадок в микрорайонах города.
Депутаты утвердили отчет Территориальной избирательной комиссии г. Бендеры об исполнении сметы расходов на проведение повторных выборов народного депутата Совета народных депутатов с. Протягайловка 26 созыва по избирательному округу №5, прошедших 28 марта 2021 года.
Народные избранники единогласно утвердили муниципальную программу исполнения наказов избирателей депутатам городского Совета 26 созыва.
Депутатским корпусом были рассмотрены проекты законов Приднестровской Молдавской Республики и проект постановления Верховного Совета и даны по ним положительные заключения. bendery.org