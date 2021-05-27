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В Турции рассказали об изменениях в системе "все включено" в отелях

В Турции рассказали об изменениях в системе "все включено" в отелях

Изменения, которые внесли в систему "все включено" в отелях Турции, могут сохраниться на период и после пандемии, заявил мэр Бодрума Ахмет Арас.

"Сейчас привычное туристам обслуживание по системе "все включено" в большинстве наших отелей изменено — теперь гости не сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты. Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу", — сказал собеседник агентства, передает ria.ru

По его словам, для персонала отелей это может создать дополнительные затруднения, требуя больше времени и усилий, однако есть и плюсы с точки зрения гигиены и качества сервиса.

По словам мэра, туризм в Бодруме сейчас безопасен, около 90% объектов размещения проверены и получили сертификаты безопасности.

ria.ru
  • Сегодня, 20:53
  • DTV
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