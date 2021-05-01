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Временная дистанционная работа будет прописана в законе

Временная дистанционная работа будет прописана в законе

На законодательном уровне вводится новый вид дистанционной работы – временный. Под это понятие подпадает удаленная работа непрерывного характера сроком до полугода или чередование дистанционной работы и присутствия на рабочем месте. Внести поправки в Трудовой кодекс предложила группа депутатов Комитета по социальной политике. Глава Комитета и соавтор законопроекта Сергей Чебан отметил, что дистанционная работа прописана в трудовом законодательстве многих стран, в том числе России, передает пресс-служба ВС ПМР.

«Внесли данную законодательную инициативу для того, чтобы четко отрегулировать не только права работодателя, но и права работника, социальную поддержку. И случай с COVID показал нам, что это реально. Мы надеемся, что коронавирус уйдет, но тем не менее эти нормы не исключают, что кто-то из работодателей примет решение воспользоваться этой нормой. В частности, IT-технологии позволяют работать сейчас дистанционно, особенно по некоторым видам профессий», – пояснил Сергей Чебан.

Изменения в Трудовой кодекс вносятся для защиты прав работника. Речь идет о гарантии оплаты труда, механизме заключения договора и урегулировании других вопросов. Изучив опыт других государств, депутаты Комитета выступили с поправками в трудовое законодательство ПМР. Парламентарии рассмотрят законопроект в первом чтении на одном из пленарных заседаний.
vspmr.org
  • Сегодня, 20:58
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