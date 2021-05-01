В грузовике с мебелью гражданин Украины вез в страну 2850 контрабандных новых пистолетов с патронами.
В Румынии пограничники в грузовом автомобиле, направлявшемся в Украину, обнаружили 143 ящика с оружием и боеприпасами. В частности, груз состоял из новых пистолетов с патронами, ссылаясь на HotNews.ro сообщает korrespondent.net
Пограничная полиция в Исакче (Тулче) нашла 143 ящика с оружием, в которых находились 2850 пистолетов с патронами. Оружие было спрятано в грузовике с мебелью. За рулем транспортного средства находился гражданин Украины.
Министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде заявил, что это "рекордный захват" контрабандного оружия.
Накануне сообщалось, что в Черкассах СБУ задержала торговавшего оружием нацгвардейца. Он переделывал стартовые пистолеты в устроенной дома мастерской. Клиентов он искал в криминальных кругах. korrespondent.net