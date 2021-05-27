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«Днестровские зори» встречают второй майский заезд отдыхающих

«Днестровские зори» встречают второй майский заезд отдыхающих

«Днестровские зори» встречают второй майский заезд отдыхающих. На санаторно-курортное лечение приезжают граждане из всех уголков республики.

По прибытии проводится термометрия, обработка рук, и в специально отведенном помещении желающие отдохнуть проходят бесплатный антиген-тест, после чего происходит расселение в спальные корпуса, сообщается на сайте Минобороны республики.

«Для льготных категорий граждан, ветеранов труда, инвалидов, участников боевых действий, ветеранов войн и вооруженных конфликтов, чернобыльцев и афганцев, а также для отдыхающих, желающих отдохнуть за свой счет у нас созданы все условия для комфортного отдыха: например, в прошедшем капитальный ремонт корпусе «Дружба» закуплены новая мебель, постельное белье, плазменные телевизоры, новые душевые, установлена новая сантехника. Желающие пройти курс санаторно-курортного лечения в «Днестровских зорях» – это не только граждане нашей республики; звонки в приемной здравницы раздаются и от граждан Российской Федерации, из других государств СНГ», – отметил директор ГУП «ОК «Днестровские зори» Андрей Райлян.

Каждый отдыхающий в здравнице в течение двух недель будет получать нужный комплекс оздоровительных процедур. К услугам – лечебная физкультура, бассейн, физиотерапия, хвойные и минеральные ванны.

Оздоровительный комплекс «Днестровские зори» находится в экологически чистой зоне на берегу реки Днестр, и уникальным эту здравницу делает природный источник минеральной воды, которую применяют внутрь и в качестве минеральных ванн. Скважина минеральной воды находится на территории комплекса на глубине 95 метров и является его визитной карточкой. В свободное время у отдыхающих есть возможность сходить в спортзал или бассейн, заняться скандинавской ходьбой или отдохнуть на пляже возле Днестра.

Помимо санаторно-курортного лечения, с 18 июня «Днестровские зори» ждут на летнее оздоровление детей из школ-интернатов и многодетных семей. В каждой смене планируется принять 130 мальчишек и девчонок на оздоровление. В настоящий момент проводятся подготовительные работы в спальных корпусах, предназначенных для детского летнего отдыха.

«Днестровские зори» для всех отдыхающих являются самым настоящим уголком здоровья и отдыха. За санитарно-эпидемиологическими нормами здесь строгий контроль. Все работники комплекса, сдавшие антиген-тест, регулярно проходят обработку рук и термометрию. Уборка проводится каждые два часа. Посторонним на территорию оздоровительного комплекса входить запрещается.

Отдых в здравнице – это свежий воздух, спокойствие и, конечно же, радость от оздоровления и общения с новыми друзьями.
mopmr.org
  • Сегодня, 21:07
  • DTV
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