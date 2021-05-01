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Минимум для жизни за апрель 2021 года

Минимум для жизни за апрель 2021 года

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. Для пенсионеров в апреле 2021 года, по сравнению с предыдущим месяцем, он увеличился на 0,68%, для трудоспособного населения – на 0,59%, в среднем на ребенка – на 0,43%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,58%.

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за апрель составил 100,7%, итоговый с начала года – 102,8%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за апрель 2021 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 1 694 руб. (1 684 руб. – в марте 2021 года),

- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 756 руб. (1 744 руб.),

- для женщин от 16 до 54 лет – 1 628 руб. (1 619 руб.),

- для пенсионеров – 1 334 руб. (1 325 руб.),

- в среднем на одного ребёнка – 1 630 руб. (1 623 руб.),

- для детей в возрасте до 6 лет – 1 449 руб. (1 444 руб.),

- для детей от 7 до 15 лет – 1 773 руб. (1 763 руб.),

- в среднем на душу населения – 1 573 руб. (1 564 руб.)

Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в апреле 2021 года по сравнению с прошлым месяцем связано с инфляционными процессами – в основном за счет увеличения цен на продовольственные товары.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (50,4% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,4%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28,5%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 21:17
  • DTV
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