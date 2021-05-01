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Профподготовка школьников в Приднестровье: какие специальности можно освоить

Профподготовка школьников в Приднестровье: какие специальности можно освоить

Возможность получить профессию до окончания 11 класса на сегодняшний момент доступна только в трех городах – Тирасполе, Днестровске и Рыбнице (там действуют учебно-производственные комбинаты). По поручению Председателя Правительства предложено расширить сеть центров за счет привлечения средних специальных организаций. Как это будет работать, рассказали Александру Мартынову в ходе онлайн-совещания.

Начальник управления профессионального образования Министерства просвещения Людмила Тануркова сообщила о проведенной работе совместно с начальниками УНО и руководителями организаций среднего специального образования. Уже готовы образовательные программы и учебные планы по нескольким направлениям подготовки, определено количество часов и время посещения учебных занятий. Учеба займет год. По ее завершении выпускник получает удостоверение с присвоением квалификации, которое позволяет ему устроиться на работу, передает пресс-служба Правительства.

С 1 сентября бесплатно получить профессию до окончания школы смогут 170 ребят в Бендерах, Слободзее, Дубоссарах и Каменке.

«Но на этом мы не будем останавливаться. По результатам выполнения приемной кампании мы можем внести изменения в контрольные цифры приема и учащимся остальных городов дополнительно предложить образовательные программы по другим профессиям», – добавила Людмила Тануркова.

На базе Бендерского торгово-технологического техникума старшеклассники смогут освоить профессию оператора швейного оборудования и сборщика обуви (40 мест), в Дубоссарском индустриальном техникуме – кондитера и слесаря по ремонту автомобилей (40 мест), в Каменском политехе юношам и девушкам предложат попробовать свои силы в поварском искусстве и ремонте автомобилей (30 мест), а Слободзейский политехнический техникум готов обучить школьников по направлениям «повар», «тракторист», «строительный маляр» (60 мест).

Глава Правительства обратил внимание на значимость информирования о проекте. Родителям подробно расскажут о нем, а организации СПО в свою очередь готовы провести презентации по направлениям подготовки.

Участники совещания также сошлись во мнении, что на перспективу необходимо предоставить возможность освоить профессию девятиклассникам, поскольку они составляют больший процент поступающих в колледжи, таким образом, до наступления учебы в СПО они получат знания о будущей специальности и определятся, подходит ли она им.

В целом же концепт поддержали и общественники. Руководитель исполкома Общеприднестровского народного форума Сергей Шерстюк подчеркнул, что идея своевременная и верная, а полученные еще во время школы углубленные навыки в том или ином направлении помогут в выборе будущего вектора развития личности.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 06:52
  • DTV
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