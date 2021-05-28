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«Каждый четвертый»: в Молдове узнали, сколько граждан страны имеют румынский паспорт

«Каждый четвертый»: в Молдове узнали, сколько граждан страны имеют румынский паспорт

В Молдове, наконец-то, разобрались, сколько граждан этой страны имеют румынское подданство. Бухарест впервые опубликовал официальные данные и удивил народ неожиданно серьезной цифрой.

Согласно официальному вебсайту Палаты депутатов Румынии, с 2000 по 2020 год государственными структурами было принято 786 546 заявлений от граждан РМ с просьбой о выдаче им румынского гражданства, пишет eadaily.com.

Из общего числа заявок было удовлетворено 642 149 заявлений. Цифры предоставило Министерство юстиции Румынии в ответ на запрос депутата Штефана-Юлиана Леринца.

И если по последним демографическим данным Национального бюро статистики РМ, население страны составляет 2,6 миллиона человек, то получается, что каждый четвертый житель РМ владеет румынским паспортом. Вот такая арифметика.
eadaily.com
  • Сегодня, 07:04
  • DTV
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