В Молдове, наконец-то, разобрались, сколько граждан этой страны имеют румынское подданство. Бухарест впервые опубликовал официальные данные и удивил народ неожиданно серьезной цифрой.
Согласно официальному вебсайту Палаты депутатов Румынии, с 2000 по 2020 год государственными структурами было принято 786 546 заявлений от граждан РМ с просьбой о выдаче им румынского гражданства, пишет eadaily.com.
Из общего числа заявок было удовлетворено 642 149 заявлений. Цифры предоставило Министерство юстиции Румынии в ответ на запрос депутата Штефана-Юлиана Леринца.
И если по последним демографическим данным Национального бюро статистики РМ, население страны составляет 2,6 миллиона человек, то получается, что каждый четвертый житель РМ владеет румынским паспортом. Вот такая арифметика. eadaily.com