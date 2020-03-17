Dnestr.TV

 
0

С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляет работу

С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляет работу

Пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе с 31 мая возобновляет приём документов на обмен загранпаспортов для лиц старше 14 лет. Записаться можно исключительно по электронной очереди по адресу moldova.kdmid.ru.

Гражданам, не имеющим действующего загранпаспорта или внутреннего паспорта РФ, необходимо оплатить обязательную процедуру проверки у них российского гражданства. Стоимость такой процедуры 1 170 молдавских леев, сообщает Пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе на своей странице в Фейсбуке.

Для граждан, у которых срок действия загранпаспорта истек в период с 17.03.2020 г. по 30.06.2021 г., предусмотрена отдельная электронная очередь для освобождения от указанного консульского сбора в связи с отсутствием возможности своевременно заменить загранпаспорт.

С перечнем документов и иной важной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Посольства Российской Федерации в Республике Молдова.

С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляет работу

Пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе работает:

пн. – пт. с 9:00 до 17:00

обед с 13:00 до 14:00

Консульский пункт закрыт по выходным дням и в дни российских праздников
  • Сегодня, 18:02
  • DTV
  • Просмотров: 15
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • Новые цены на топливо
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Новые правила пересечения границы Молдовы после отмены ...
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • На Украине решили судьбу личного самолета Брежнева

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • Новые цены на топливо
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Новые правила пересечения границы Молдовы после отмены ...
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • На Украине решили судьбу личного самолета Брежнева
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна