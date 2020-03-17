Пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе с 31 мая возобновляет приём документов на обмен загранпаспортов для лиц старше 14 лет. Записаться можно исключительно по электронной очереди по адресу moldova.kdmid.ru.
Гражданам, не имеющим действующего загранпаспорта или внутреннего паспорта РФ, необходимо оплатить обязательную процедуру проверки у них российского гражданства. Стоимость такой процедуры 1 170 молдавских леев, сообщает Пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе на своей странице в Фейсбуке.
Для граждан, у которых срок действия загранпаспорта истек в период с 17.03.2020 г. по 30.06.2021 г., предусмотрена отдельная электронная очередь для освобождения от указанного консульского сбора в связи с отсутствием возможности своевременно заменить загранпаспорт.