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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 21 по 27 мая на территории республики зарегистрировано 203 заявления и сообщения о преступлениях. По 158 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Так, за отчётный период был зарегистрирован один факт причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемый установлен), три грабежа (раскрыты), 37 краж (14 из них раскрыты по горячим следам), одно изнасилование (раскрыто). Выявлено и задокументировано семь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два вымогательства (подозреваемые лица по всем фактам установлены), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В период с 21 по 27 мая сотрудниками ОВД разыскано пять обвиняемых в совершении преступлений, которые находились в розыске. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано 34 госдолжника и два неплательщика алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1314 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления десять водителей, которые были за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания городов Тирасполь, Бендеры и Слободзейского района выявлено по два таких водителя, Дубоссарского района – четыре.

С 21 по 27 мая на территории республики зарегистрировано шесть пожаров. Погибших нет, два человека получили травмы. Зарегистрировано два пожара в г. Тирасполь, по одному – в с. Суклея Слободзейского района, с. Ташлык Григориопольского района, с. Кузьмин Каменского района и в г. Дубоссары. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 18 административных протоколов.
mvdpmr.org
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