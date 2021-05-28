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Украинский эксперт Куюн заявил о прекращении поставок бензина А-95 из Белоруссии

Украинский эксперт Куюн заявил о прекращении поставок бензина А-95 из Белоруссии

Белоруссия прекратила поставлять на Украину бензин А-95, сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну", — написал он на своей странице в фейсбуке, передает ria.ru

По словам Куюна, консультации по этому вопросу продолжаются.

"Но задача стоит нестандартная — найти 50 тысяч тонн "пятого" (А-95. — Прим. ред.). Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем", — добавил украинский эксперт.

Киев прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии назвало решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.

ria.ru
  • Сегодня, 18:33
  • DTV
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