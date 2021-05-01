Пандемия, экономический кризис и засуха в сельском хозяйстве не помешали росту числа миллионеров в Молдове. Согласно данным Государственной налоговой службы (ГНС), количество миллионеров по результатам 2020 г. составило 2 962 человека.
Как передает агентство «ИНФОТАГ», руководитель ГНС Сергей Пушкуца сказал на пресс-конференции в пятницу, что по итогам минувшего года доходы миллионеров Молдовы увеличились по сравнению с 2019 г. на 665 млн. леев.
Согласно поданным декларациям о доходах за 2019 г., в стране насчитывалось 2 515 человек, у которых доходы превышали 1 млн. леев.
Данные ГНС свидетельствуют о том, что в 2020 г. наибольший рост произошел у тех, чей доход составлял от 1 до 3 млн. леев.
Представляя данные, Пушкуца отметил, что по итогам прошлого года заметно сократились выплаты дивидендов экономическим и физическим лицам, что, по его словам связано с падением доходов в 2020 г.
«По дивидендам снижение превысило 8%», - заметил он.
По его словам, в прошлом году увеличились доходы физических лиц по роялти, рост которых в 2019 г. был на уровне 10%, а в прошлом году – 32,63%