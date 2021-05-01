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В Молдове официально зарегистрировано почти 3 тысячи миллионеров

В Молдове официально зарегистрировано почти 3 тысячи миллионеров

Пандемия, экономический кризис и засуха в сельском хозяйстве не помешали росту числа миллионеров в Молдове. Согласно данным Государственной налоговой службы (ГНС), количество миллионеров по результатам 2020 г. составило 2 962 человека.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», руководитель ГНС Сергей Пушкуца сказал на пресс-конференции в пятницу, что по итогам минувшего года доходы миллионеров Молдовы увеличились по сравнению с 2019 г. на 665 млн. леев.

Согласно поданным декларациям о доходах за 2019 г., в стране насчитывалось 2 515 человек, у которых доходы превышали 1 млн. леев.

Данные ГНС свидетельствуют о том, что в 2020 г. наибольший рост произошел у тех, чей доход составлял от 1 до 3 млн. леев.

Представляя данные, Пушкуца отметил, что по итогам прошлого года заметно сократились выплаты дивидендов экономическим и физическим лицам, что, по его словам связано с падением доходов в 2020 г.

«По дивидендам снижение превысило 8%», - заметил он.

По его словам, в прошлом году увеличились доходы физических лиц по роялти, рост которых в 2019 г. был на уровне 10%, а в прошлом году – 32,63%

infotag.md
  • Сегодня, 18:37
  • DTV
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