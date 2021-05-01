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США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении

США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении

США вместе с ЕС также разрабатывают санкции против белорусских чиновников. Кроме того, Вашингтон возобновляет с 3 июня санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий
Соединенные Штаты приостановят действие соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении от 2019 года из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года", - сказала Псаки. США заключили такого рода соглашения более чем с сотней стран по всему миру, передает ТАСС.

Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало американским пассажирским авиаперевозчикам с "предельной осторожностью" совершать полеты над территорией Белоруссии. Такое предупреждение было опубликовано в пятницу авиарегулятором, который не запретил авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством республики.

Соединенные Штаты вместе с ЕС, другими партнерами и союзниками также разрабатывают санкции в отношении белорусских чиновников, имеющих отношение, по мнению Вашингтона, к инциденту с самолетом.

"США в координации с ЕС, другими партнерами и союзниками разрабатывают санкционный список в отношении ключевых представителей [белорусских властей], связанных с продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", - говорится в тексте. По словам Псаки, Минфин США готовит исполнительный указ, расширяющий полномочия для введения односторонних мер против Минска.

С 3 июня американская администрация возобновит действие рестрикции в отношении девяти госпредприятий Белоруссии. "3 июня США повторно введут санкции против девяти белорусских государственных предприятий, которые ранее были освобождены [из-под действия санкций] серией генеральных лицензий Министерства финансов США, - информировала Псаки. - Гражданам США будет запрещено проводить операции с данными предприятиями, их собственностью или имущественными интересами".

Ранее США приостанавливали действие санкций, введенных в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала, "Белшина", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно".

На всех площадках

По словам Псаки, США в рамках ООН, ОБСЕ, Международной организации гражданской авиации (ICAO), Группы семи и НАТО продолжат выступать за меры против белорусского руководства в связи с "оскорблением международных норм, подрывом демократии и прав человека". Минюст США, включая подведомственное ему ФБР, отметила пресс-секретарь, тесно работает с европейскими структурами по данной ситуации.

"Мы призываем [Александра] Лукашенко дать [провести] вызывающее доверие международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных, вступить во всеобъемлющий и подлинно политический диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданского общества, который приведет к свободным и честным президентским выборам под эгидой и наблюдением ОБСЕ", - говорится в заявлении.
tass.ru
  • Сегодня, 07:04
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