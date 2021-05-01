По данным Агентства государственных услуг в РМ, в прошлом году развелись чуть менее 9 000 пар — годом ранее их было на три тысячи больше.
В то же время количество заключённых браков сократилось ещё сильнее – на 22%.
Так, в 2020-ом в стране сыграли только 15,5 тысяч свадеб.
Молдова на 4-м месте в Европе по разводам, пишет kp.md.
Иными словами, количество разводов составило 58,06 процента от свадеб. Больше половины! В итоге мы по разводам вошли в четверку «лидеров» стран в Европе: впереди нас только Украина, Россия и Португалия.
В нашем ТГ-канале мы запустили опрос, чтобы узнать главные причины, по которым разводятся наши люди. И неожиданно для всех нас выяснилось, что граждане главной причиной считают смерть института семьи…
Среди причин: слишком ранние браки по возрасту, финансовые проблемы и отсутствие высоких чувств.
А как у них?
В Германии процент распавшихся браков почти в два раза ниже
- В Германии бракоразводный процесс — это очень сложная процедура, - сказала адвокат Инюрколлегии Ольга Бурдонова, специализирующаяся на судебных процессах в этой стране. - Независимо от того, есть дети или нет, супругов разводят только в суде. У каждой стороны должен быть адвокат. Если у человека низкий доход, то адвоката ему предоставляет государство. Заявить «Я его разлюбила» - это для суда не довод. Должно быть подтверждено документально или свидетелями, что супруги как минимум год не живут вместе. Либо по разным адресам, либо, если проживают по одному адресу, то не ведут общего хозяйства.
Плюс к этому инициатора расторжения брака ждут серьезные материальные издержки.
Даже брачный договор не гарантирует сохранность кошельков.
- Некоторые думают, что пропишут в контракте, что в случае развода жена, условно говоря, уходит, в чем пришла — не пройдет, - рассказывает адвокат. - Суд может посчитать такую меру несправедливой и обязать мужчину выплачивать бывшей жене достойное содержание, пока та не начнет самостоятельно зарабатывать. Поэтому немцы довольно неохотно вступают в брак, а женившись, не спешат разводиться.