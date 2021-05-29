В Бендерах на базе «Чайка» состоялась регата памяти Николая Туфанюка. С утра к центру гребного спорта стекались лучшие представители академической гребли Приднестровья. В анонсе мероприятия – заезд ветеранских восьмёрок из Бендер и Тирасполя. Спортсмены между собой шутили: «Формат придумали по типу старейшей регаты "Оксфорд - Кембридж" для популяризации этого вида спорта», передает novostipmr.com.
Глава республики открыл торжественную часть, а на вопрос, будет ли соревноваться, ответил уже в неформальной обстановке.
«Обязательно буду гоняться. И даже с фанатизмом. Всё равно все будут стремиться быть первыми», - заявил Вадим Красносельский.
Президент и другие участники мероприятия подчеркнули главный мотив бендерской регаты – память о заслуженном тренере. Николай Туфанюк воспитал целую команду мастеров и «международников». Его гребцы завоевали более 300 званий мастеров спорта СССР. Одна из его воспитанниц – Татьяна Деревенко.
«В Бендерах, наверное, каждый гребец имеет прямое отношение к этому выдающемуся тренеру. Это было замечательное время и воспитание, которое до сих пор в каждом из нас сидит. Мы выросли порядочными, стойкими, мужественными. Он из коллектива создал одну большую семью, которая живёт до сих пор», - призналась мастер спорта Советского Союза Татьяна Деревенко.
В памятной программе – возложение цветов к мемориальной доске Н.А. Туфанюка, траурное шествие лодок, спуск венков на воду и традиционная минута молчания, чтобы ещё раз вспомнить бесконечные заслуги тренера.
«Это человек-легенда, который воспитал много хороших спортсменов, призёров чемпионата мира, чемпионов Советского Союза. Это человек, который мог своим характером сделать то, что многим тренерам не удаётся до сих пор. Настойчивостью в работе, уверенностью ему удавалось в разные времена совершать спортивные подвиги», - отметил директор Училища олимпийского резерва Приднестровья Геннадий Наривончик.
В этом году в память о заслуженном бендерском тренере организовали несколько заездов. На короткие дистанции вышли одиночки и двойки. Многие экипажи набирали высоту именно здесь, в главной гребной «Чайке» Приднестровья.
«Для меня гребля – уже смысл жизни, а центр гребного спорта – дом. Всем желаю прийти и попробовать. Даже если поначалу не очень будет получаться, надо потрудиться годик, и всё пойдёт. Сегодня мы видим наших ветеранов – это для нас достойный пример и ещё одна мотивация продолжать тренироваться», - признался участник памятной регаты Александр Кирей.
Яркий пример для молодёжи – легендарная Лариса Попова. Чемпионка Олимпиады-80 – символ процветающей академической гребли советских времён. Уроженка Тирасполя приехала на соревнования уже в статусе представителя Олимпийского комитета Молдовы. Она рассказала про олимпийские шансы приднестровских академистов.
«Приднестровская четвёрка, которую мы планировали на Олимпийские игры, переболела коронавирусом как раз перед самыми ответственными соревнованиями. Но это небольшая проблема, потому что мы их планировали на Олимпиаду-2024, а сейчас надо было, чтоб они просто набирали опыт. Всё впереди. А сегодня ждём новых заездов», - сказала Лариса Попова.
Сегодня в заезде одиночек победный финиш – у бендерчанки Екатерины Федоренко и тираспольчанина Александра Булата. В гонке двоек безрульных лучший результат у Дмитрия Зинченко и Сергея Абрамова.
Гонка дня в исполнении трёх ветеранских экипажей завершилась победой тираспольчан. Столичная восьмёрка лидировала с небольшим отрывом и огромным азартом – даже после финиша.
«Была серьёзная подготовка, собрались все ветераны спорта. У нас было по три тренировки в неделю. Они были скоростные, технические. И самое главное, что у ребят большой заряд был к победе. На дистанции всё честно. Никаких поддавков. Президент сразу обозначил, что все гоняются на равных и победит только сильнейший. Так что спасибо всем за достойную гонку. Было здорово!» - сказал после финиша победитель в составе тираспольской восьмёрки Анатолий Ковальский.
Бендерский экипаж с Президентом в составе завоевал серебро. В отличном настроении глава государства после заезда отметил достойную конкуренцию и растолковал некоторые гребные понятия.
«У нас не было никакого опасения, что может перевернуться лодка из-за сильного ветра. Но есть на гребном сленге такое понятие - "поймать весло". То есть когда лопатка зарывается в воду, теряется темп. Вот это как раз зависит от течения реки, ветра и других слагаемых, таких как слаженность коллектива. Всё как в обычной жизни: чтобы удержаться на плаву, многое зависит от команды», - подытожил Вадим Красносельский.
К слову, спринтерская 350-метровка, на которой гонялись восьмёрки, - дистанция быстрая, но непростая. По течению лодки гонят со скоростью около 25 км/ч. Гребцы говорят, что организм работает на скоростно-силовых возможностях и суперкомпенсации. И гладкий финиш – показатель уровня ветеранов, а вместе с ним и здоровых традиций.