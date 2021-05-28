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Командиром МКС впервые станет женщина из Европы

Командиром МКС впервые станет женщина из Европы

Астронавт Саманта Кристофоретти станет первой в истории женщиной-командиром из Европы на Международной космической станции (МКС).
Об этом говорится в пресс-релизе Европейского космического агентства (ЕКА). Кристофоретти возглавит 68-ю экспедицию на МКС и полетит вместе с астронавтами НАСА Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом на корабле SpaceX Crew Dragon в 2022 году, передает ria.ru

Сообщается, что это вторая по счету экспедиция на МКС для Кристофоретти. "Вернуться на МКС, чтобы представить Европу, честь для меня. Я с гордостью принимаю свое назначение на пост командира (МКС – ред.) и с нетерпением жду возможности применения накопленного в космосе и на Земле опыта во главе с очень талантливой командой на орбите", - заявила она.

Согласно релизу ЕКА, Кристофоретти стала также пятым по счету командиром МКС из Европы. Ранее женщины уже становились командирами на МКС. Экипаж в разное время возглавляли астронавты Сунита Уилльямс, Шеннон Уолкер из США. Также американка Пегги Уитсон два раза становилась командиром экспедиции на МКС.

ria.ru
  • Вчера, 16:29
  • DTV
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