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В России обновили правила выдачи загранпаспортов

В России обновили правила выдачи загранпаспортов

В России с 30 мая вступит в силу новый приказ Министерства внутренних дел о регламенте оформления заграничных паспортов, сообщается на официальном портале правовой информации.

Россиянам, проживающим за границей, для получения паспорта на территории России нужно обратиться "в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр", говорится в документе, передает ria.ru.

От тех, кто живет в России, потребуют заявление в двух экземплярах, документ, удостоверяющий личность, данные о смене фамилии и работе за десять лет, информацию о детях младше 14 лет и военный билет (для мужчин).

Срок выдачи по-прежнему составит месяц для подавших заявление по месту жительства и три месяца — для желающих оформить его по месту пребывания.
При оформлении удостоверения личности старого образца нужно заплатить госпошлину две тысячи рублей, а за документ нового образца — пять тысяч. От выплаты освободят россиян, пострадавших в чрезвычайных ситуациях и планирующих получить паспорт взамен утраченного или испорченного.


ria.ru
  • Вчера, 16:39
  • DTV
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