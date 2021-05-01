Молдавский тревел-блогер и автор проекта FаrаZAGRAN Вова Карманов порвал свой загранпаспорт прямо на сцене Moldova Tourism Forum сразу после того, как ему вручили премию в номинации «Топ блогер».
«Когда запускал проект FаrаZAGRAN, я планировал отснять 10 сюжетов о достопримечательностях Молдовы, так как больше мест и не знал. Когда опубликовал 20 выпусков, все удивлялись где я столько интересного раскопал в нашей маленькой стране. Сейчас же, когда я отснял 30 роликов, я понимаю, что только прошел по поверхности и работы еще очень много. Поэтому, чтобы как-то себя стимулировать, я рву свой загран прямо сейчас и буду путешествовать только по Молдове как минимум пока изготавливается новый», - сказал со сцены форума Карманов и порвал документ.
Проект FаrаZAGRAN выходит с прошлого года на канале Zurgalabel на Youtube и Facebook, где ролики о путешествиях по Молдове собрали 2 миллиона просмотров.
Кроме Вовы Карманова в топ блогеров попали фотографы Роман Рыбалёв и Алекс Бред. kp.md