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В Бельцах мужчина пытался напасть на прохожих с ножом: полиция применила оружие

В Бельцах мужчина пытался напасть на прохожих с ножом: полиция применила оружие

В субботу днем, 29 мая, в Бельцах в полицию поступил звонок, в котором сообщалось, что по улице города пешеход намерено бросился перед грузовиком Mercedes. Водитель успел притормозить, избежав аварии.

В это же время остановился и другой автомобиль, водитель которого хотел помочь, посчитав, что на месте произошло ДТП. Однако, внезапно агрессивный пешеход вытащил нож и стал угрожать уже обоим мужчинам. В какой-то момент одному из водителей удалось забрать нож у агрессора, но нападавший вынул второй нож из кармана, продолжая свои угрозы, передает point.md ссылаясь на stiri.md

Тем временем на место прибыли полицейские, которые пытались успокоить мужчину, однако он набросился на двух других пешеходов, проходящих мимо.

Полиция окружила его и попыталась обезвредить. Но агрессор бросился и на правоохранителей — сначала на одного, потом на другого, и, поскольку была реальная угроза жизни, после предупредительных выстрелов, сотрудники вынуждены были применить оружие.

Упав на землю, мужчина попытался ножом перерезать себе горло, но полицейские предотвратили самоубийство. Они оказали ему первую помощь. Сейчас нарушитель находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

По этому происшествию возбуждено уголовное дело.

point.md
  • Сегодня, 07:49
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